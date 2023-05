В Минэкономразвития назвали топ-5 регионов по уровню развития ГЧП

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2022 год. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2022 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

В пятерку субъектов лидеров по уровню развития ГЧП в 2022 году вошли Нижегородская область (74,3 баллов), Хабаровский край (64,4 баллов), Омская область (62,1 баллов), Республика Татарстан (ГЧП 58,2 баллов) и Пермский край (43,8 баллов). Причем по сравнению с рейтингом прошлого года первая пятерка регионов полностью обновилась.

«Лидерами рейтинга стали регионы, ранее не входившие в топ-5 субъектов. Таких результатов позволила достичь успешная работа по запуску и последующей реализации крупных проектов ГЧП местными властями. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге абсолютное большинство регионов из первой «двадцатки». Надеемся, что результаты рейтинга ГЧП будут стимулировать представителей органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления активнее проводить работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП для создания благоприятной среды для жизни граждан и ведения бизнеса. Этому также способствует работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта, которую министерство ведёт под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова», – отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Лидирующие позиции Нижегородской области, Хабаровского края и Омской области обусловлены запуском крупных инфраструктурных проектов в 2022 году. Например, в Нижегородской области в 2022 году правительство заключило несколько концессионных соглашений. Это крупнейшая по итогам 2022 года концессия в отношении наземного электрического транспорта общего пользования с общим объёмом инвестиций 51 млрд руб. В Хабаровском крае в 2022 году завершена инвестиционная стадия и введена в эксплуатацию созданная по концессии автодорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» с общим объёмом инвестиций на 37 млрд руб. Также заключены крупные концессии в сфере ЖКХ, образования, отдыха и оздоровления детей на 13 млрд руб.

«В последнее время количество концессионных соглашений в Нижегородской области заметно выросло. Мы реализуем 24 проекта на общую сумму более 155 млрд рублей – более чем внушительную. Строим по концессии 13 школ, ИТ-кампус мирового уровня, ледовый дворец, реконструируем трамвайную сеть. Очень важные для региона проекты, которые воплощаются в жизнь одновременно именно благодаря такому механизму, как ГЧП. К большинству проектов привлечены федеральные капитальные гранты. В рамках муниципально-частного партнерства в регионе реализуется 45 проектов, основная их часть – в коммунально-энергетической сфере», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Правительством Омской области в 2022 г. заключена концессия в отношении школы на 2 млрд руб. Кроме того, завершена инвестиционная стадия и введен в эксплуатацию созданный по концессии многофункциональный спортивный комплекс «Арена» в Омске с общим объёмом инвестиций на 12 млрд руб.

«Командой областного правительства проделана большая работа. В регионе сформирована необходимая правовая база, реализуются меры поддержки для сферы ГЧП, в частности, концессионеры освобождены от уплаты налога на имущество по новым объектам с объемом капвложений более 300 млн рублей. В 2022 году областным правительством принята новая Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, где ГЧП определено одним из направлений регионального развития. На сегодня в Омской области действуют соглашения в различных отраслях экономики. Они касаются строительства объектов образования, культуры и спорта, а также ЖКХ, транспортной инфраструктуры и ТКО. Суммарный объем инвестиций по таким соглашениям составляет более 85 млрд рублей. Сегодня бизнес включается наравне с органами власти в решение социальных задач, инвестирует собственные средства в строительство, создание объектов для жителей региона и для его развития», – сказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

«Только за 2022 год в Пермском крае было заключено 25 соглашений в формате концессионных соглашений и соглашений о ГЧП на общую сумму 46,6 млрд руб. К концу 2022 года объем законтрактованных инвестиций в такие проекты вырос более, чем в 2 раза – до 91,5 млрд рублей. Это строительство объектов в сфере здравоохранения, образования, спорта, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Рост объема инвестиций в объекты ГЧП произошел не только благодаря профессиональному структурированию проектов на этапе подготовки, взаимодействию органов власти и бизнеса на региональном и муниципальном уровнях, но и активному участию региона в государственных программах, предусматривающих федеральное софинансирование проектов», отметил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин.

По оценкам накопленного опыта реализации проектов ГЧП в субъектах, который является одним из факторов общего рейтинга, в рамках которого оцениваются результаты реализации проектов ГЧП до 2022 года, лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Например, в Москве, до 2022 года запущено 200 проектов ГЧП на сумму 593 млрд руб. Из них 67 проектов с объёмом инвестиций свыше 1 млрд руб. (совокупно 562 млрд руб.). Среди наиболее крупных проектов ГЧП – 20 транспортно-пересадочных узлов (совокупно 150 млрд руб.), поставка вагонов метро (120 млрд руб.), платный дублёр Кутузовского проспекта (концессия; 68 млрд руб.).

Методика расчёта В соответствии с Методикой, утверждённой Минэкономразвития России уровень развития ГЧП в субъекте Российской Федерации определяется по итогам оценки трёх факторов: Динамика реализации проектов ГЧП в отчётном году (2022 г.).

Накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы (до 2022 г.).

Состояние нормативно-институциональной среды. Базой для расчета значений первых двух факторов является планируемый объем инвестиций в проект, который корректируется на коэффициенты формы, срока и стадии реализации проекта. Источником данных являются сведения о проектах, внесённые в ГАС «Управление». Приоритет при расчёте значений первых двух факторов отдаётся регионам, реализующим длительные проекты в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, МЧП с наибольшим объёмом законтрактованных инвестиций. Для расчёта значения третьего фактора используются показатели количества досрочно прекращённых соглашений по вине публичной стороны; доли соглашений, заключённых в рамках конкурсных процедур; длительности подписания соглашений, а также качественные оценки, представленные независимыми экспертными организациями.

