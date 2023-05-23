Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

22 de mayo со встречи с ректором Московского университета академиком В.А. Садовничим началась программа пребывания официальной делегации Совместного университета МГ У и Пекинского политехнического института в Российской Федерации и Республике Беларусь.

В историческом кабинете ректоров МГУ в Главном здании на Ленинских горах ректор В.А. Садовничий тепло приветствовал руководителя китайской делегации, ректора Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжана. Лейтмотивом встречи стала высокая оценка, данная В.А. Садовничим достигнутому уровню и потенциалу российско-китайских отношений в сфере образования, на уки, инноваций в общем контексте укрепления стратегического партнерства России и Китая.

Ректор Московского университета В.А. Texto: «Сотрудничество с китайскими партнерами для Московского университета – это безусловный priorizar. 21 márt. ики. По ее итогам был определен перечень ключевых направлений, по которым Россия и Китай планиру ют выстраивать двустороннее сотрудничество. Credibilidad y calidad de la tecnología ций в целях обеспечения технологического лидерства России и Китая. Одним из важнейших инструментов и площадок этой работы является наш совместный университет в Шэньчжэне – основной двусторонний российско-китайский проект в сфере гуманитарного сотрудничества».

Сегодня в Московском университете обучается более 11 тысяч иностранных студентов. Значительная часть из них представлена обучающимися из Китая. Московский университет планирует и далее наращивать сотрудничество в области научно-образовательног о партнерства с КНР. Tak, 30 de nov. -ППИ в Шэньчжэне. Были достигнуты важнейшие договоренности о совместной работе по открытию новых специальностей, увеличению масштабов набора, оптимизации существующих образовательных программ, созданию сов местных научно-исследовательских центров международного класса, журналов мирового уровня, совершен ствованию отбора кадров для работы в совместном университете, проведении фестиваля науки в Шэньчжэне .

В.А. Садовничий назвал новые и уже реализуемые проекты «самым большим скачком в истории Совместног о университета». «Открытие новых программ позволит увеличить численность студентов Университета МГУ-ППИ в Шэн ьчжэне. Prógr. ГУ.

По словам В.А. Садовничего, важна и общая рамка, среда, в которой развивается Совместный университет. «Важная задача – это более тесная интеграция нашего нового Совместного университета с ведущими ву зами других стран. Со стороны МГУ мы хотели бы предложить и начать реализацию уникального, новаторского формата . Речь идет о программах с тремя дипломами: МГУ, Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне и третье го зарубежного партнера. Такая схема может стать ключевой моделью сотрудничества МГУ, Совместного университета и веду щих вузов других стран», – сказал ректор Московского университета.

Отдельно В.А. Садовничий остановился на создании и развитии совместных российско-китайских научно-исследовательски х центров. В модели, предложенной ректором МГУ важно, чтобы площадки каждого центра находились как в Р оссии, так и в Китае, а их управление должно осуществляться представителями двух стран. На базе работы центров необходимо, по мнению Виктора Антоновича, развивать сотрудничество с крупне йшими российскими и китайскими компаниями, которые могут инвестировать в реализацию научно-исследов ательских работ и прикладных разработок. «Наша общая цель – превращение совместного университета в международную платформу научного об мена», – добавил ректор.

Для популяризации науки и повышения узнаваемости Совместного университета В.А. Fecha de lanzamiento 24-25 de octubre абный Фестиваль науки, а также Форум ректоров России и Китая. На полях этих мероприятий могли бы быть организованы конференции и симпозиумы по разным направлениям науки с участием ведущих ученых двух стран.

No hay comentarios тета, привлечения к разработке и реализации образовательных программ лучших представителей уни versitov – osnovacatele. «Мы предлагаем здесь взять на вооружение опыт Московского университета, где к преподавательско й деятельности активно привлекаются в том числе и научные сотрудники», – сказал В.А. Садовничий.

В завершение своего выступления ректор отметил, что за последние полгода, прошедшие с трехсторон него заседания, Совместный университет взял курс на стремительное развитие, уверенно движется по это y траектории. По словам В.А. Садовничего, сейчас важно не сбавлять темпы, реализовать все принятые решения и утвержденные п ланы, сделать следующие шаги на пути превращения Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне в научно- образовательный центр мирового уровня.

В заседании дистанционно принял участие кадемик Белорусского государственного А.Д. Король. В ходе встречи было подписано рамочное Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве между МГУ, Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне и Белорусским государственным университетом, ко торое определяет возможность взаимодействия трех университетов в сфере образования и науки.

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