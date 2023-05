Быстрее, выше, сильнее: в Политехе прошёл Фестиваль спорта ИПМЭиТ – 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На стадионе спортивного комплекса «Политехник» завершился Фестиваль спорта Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. Турниры по различным видам спорта проводились в течение всего учебного года, а заключительное мероприятие получилось зрелищным и собрало много участников.

Фестиваль спорта ИПМЭиТ, организованный совместно со спортивным клубом «Политехник», ежегодно привлекает студентов и преподавателей, чтобы они больше занимались физической культурой и спортом.

В закрытии участвовали команды высших школ вместе со сборной преподавателей. Они состязались в баскетболе, футболе, лапте, общей эстафете. Все показали навыки командной работы, важность сотрудничества и сплоченности.

«Большое количество ребят из нашего института соревновались в традиционных видах спорта, но в этом году мы добавили новую дисциплину DOTA 2, — поделился директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. — Хочется, чтобы такая традиция у нас сохранялась и в дальнейшем. Надеемся, что число участников подобных спортивных событий будет только увеличиваться. Благодарю руководство ИФКСТ и СК „Политехник“ за помощь в организации фестиваля.»

После весёлых мероприятий наступило самое важное — награждение победителей и призёров. Лучшие команды получили памятные награды и заслуженное признание. Результаты соревнований можно будет увидеть на официальной странице мероприятия в группе ВКонтакте . Там же будут опубликованы фотографии победителей и участников.

Фестиваль спорта ИПМЭиТ в очередной раз показал, насколько важна сплочённость коллектива, когда преподаватели и студенты вместе показывают волю к победе, когда каждый участник делает максимум для своей команды. Фестиваль напомнил всем, как важно поддерживать здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.

