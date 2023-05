Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-15 кредитных организаций в медиарейтинге СКАН-Интерфакс Банк «РОССИЯ» включен в топ-15 кредитных организаций по охвату аудитории в апреле 2023 года в медиарейтинге, составленном авторитетной мониторинговой платформой СКАН-Интерфакс. Аналитики с помощью специальной методики оценили среднесуточный охват потенциальной аудитории СМИ для каждого из участников рейтинга. По этому показателю Банк «РОССИЯ» занял 14-ю позицию в рейтинге с охватом более 50 млн. СКАН – это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Входит в медиахолдинг «Интерфакс».

