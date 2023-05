Банк России повышает с июня нормативы обязательных резервов (23.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России с учетом динамики структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повышает с 1 июня 2023 года нормативы обязательных резервов:

— на 0,5 п.п., до 4,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;

— на 0,5 п.п., до 6%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) для всех кредитных организаций;

— на 1 п.п., до 8,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран для всех кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за июнь 2023 года.

Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год, регулирование размера обязательных резервов за июнь 2023 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по их учету. В результате повышения нормативов обязательных резервов сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их усредненной величины.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI