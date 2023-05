Mental Health Spring в Вышке: «Мафия» по-новому, собаки-терапевты и полный релакс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Волонтер Mental Health Spring Ксюша Пащенко, первокурсница образовательной программы «Филология» ВШЭ, рассказала, что она давно хотела помочь друзьям в организации масштабного мероприятия. «Я только недавно вступила в “Школу тренинга”, и тут сразу же все закрутилось, здесь очень интересно», — говорит Ксюша Пащенко. Соня Кузьмина, первокурсница образовательной программы «Управление бизнесом» ВШЭ, — тоже из «Школы тренинга». Она принимает участие в организации таких мероприятий, как Mental Health Spring. «Я вступила в “Школу тренинга”, так как мне хотелось организовывать масштабные мероприятия, а здесь как раз этим и занимаются, — рассказала она. — Мы, студенты Вышки, много учимся и работаем. Временами нам нужно немного выдохнуть и забыть обо всем, поэтому нам нужен Mental Health Spring». Завершающей частью мероприятия стал перформанс «Эмоциональное выгорание и весенняя перезагрузка» от плейбэк-группы «Одиннадцать» и музыканта группы «Бобры» Сергея Новикова. Студенты Вышки поделились с новостной службой «Вышка.Главное» своими впечатлениями от Mental Health Spring.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI