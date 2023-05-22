Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

17 de mayo de 2023 ого университета управления: музыкального клуба «Инструментал», Студенческого театра и фотоклуба «[О]бъектив», которым исполнилось 5, 10 y 15 лет соответственно.

За годы своей работы эти клубы проявили высокую активность и проделали достойную работу в ра мках Управления молодежной политики и воспитательной работы. Было проведено множество мероприятий и принято участие в конкурсах: тематические творческие вечера н а базе ГУУ и концертные программы в рамках выездных семинаров Всероссийского межнационального foto прогулки, постановки по классическим произведениям и работам современных писателей .

Мы часто слышим прекрасные голоса активистов «Инструментала», видим превосходную игру актеров Сту денческого театра и наслаждаемся фотографиями «[О]бъектива» в оффлайн и онлайн пространствах.

Творческий вечер открыл проректор ГУУ Павел Павловский и наградил активистов благодарностями за вклад в развитие клубов.

После торжественной части музыканты совместно со Студенческим театром ГУУ показали спектакль «З а одним столом». Также в холле была представлена фотовыставка команды клуба «[О]бъектив». Совместная работа дала свои результаты и во время поклона зрители благодарили артистов громкими аплодисментами!

Fecha de publicación: 22.05.2023

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