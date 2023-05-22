23 мая 2023 года состоятся два депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
|Параметры отбора заявок
|Дата проведения отбора заявок
|23 мая 2023 г.
|Уникальный идентификатор отбора заявок
|22023179
|Валюта депозита
|рубли
|Вид средств
|средства единого казначейского счёта
|Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц
|200 000
|Срок размещения, в днях
|2
|Дата внесения средств
|23 мая 2023 г.
|Дата возврата средств
|25 мая 2023 г.
|Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)
|FIXED
|Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых
|7,20
|Базовая плавающая процентная ставка размещения средств
|–
|Минимальный спред, % годовых
|–
|Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц
|1 000
|Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.
|5
|Форма отбора заявок (открытая или закрытая)
|Открытая
|Расписание отбора заявок (по московскому времени)
|Место проведения отбора заявок
|ПАО Московская Биржа
|Прием заявок:
|с 10:00 по 10:20
|Заявки в предварительном режиме:
|с 10:00 по 10:10
|Заявки в режиме конкуренции:
|с 10:10 по 10:20
|Формирование сводного реестра заявок:
|с 10:20 по 10:30
|Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:
|с 10:20 по 10:45
|Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:
|с 10:45 по 12:00
|Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:
|с 10:45 по 12:00
|Время перечисления депозита
|В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 17.02.2023 г. № 4н
|Параметры отбора заявок
|Дата проведения отбора заявок
|23 мая 2023 г.
|Уникальный идентификатор отбора заявок
|22023177
|Валюта депозита
|рубли
|Вид средств
|средства единого казначейского счёта
|Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц
|50 000
|Срок размещения, в днях
|35
|Дата внесения средств
|24 мая 2023 г.
|Дата возврата средств
|28 июня 2023 г.
|Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)
|FLOATING
|Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых
|–
|Базовая плавающая процентная ставка размещения средств
|RUONmDS
|Минимальный спред, % годовых
|0,00
|Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц
|1 000
|Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.
|5
|Форма отбора заявок (открытая или закрытая)
|Открытая
|Расписание отбора заявок (по московскому времени)
|Место проведения отбора заявок
|ПАО Московская Биржа
|Прием заявок:
|с 14:00 по 14:20
|Заявки в предварительном режиме:
|с 14:00 по 14:10
|Заявки в режиме конкуренции:
|с 14:10 по 14:20
|Формирование сводного реестра заявок:
|с 14:20 по 14:30
|Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:
|с 14:20 по 14:45
|Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:
|с 14:45 по 16:00
|Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:
|с 14:45 по 16:00
|Время перечисления депозита
|В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 17.02.2023 г. № 4н
RUONmDS = RUONIA – DS, где
RUONIA – выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.
DS – дисконт – выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
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