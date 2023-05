22.05.2023 Premier na Konwencie Morskim: odbudowujemy wartość gospodarki morskiej i jej wagę dla całej polskiej gospodarki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Konwent Morski

Stanowi en órgano doradczy ministra infrastruktury. W skład Konwentu Morskiego wchodzą eksperci z branży gospodarki wodnej, którzy opiniują kierunek działań resortu, by wzmocnić polską gospodarkę morską i żeglugi śródlądowej. Członkowie celnie diagnozują problemático, wysuwają wnioski oraz wskazują kierunek działań branży morskiej.

Wielomiliardowe inwestycje w gospodarkę morską

Od końca 2015 r. staramy się wzmacniać gospodarkę morską. Podejmowane działania wzmacniają porty z lepszym dostępem od strony morza i lądu. Wraz z tym prowadzone są wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne.

Polska – dzięki rozwojowi przemysłu stoczniowego – liczy się coraz bardziej w relacjach międzynarodowych. Dzięki wielu inwestycjom porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu zmieniają się w szybkim tempie. W miniónimo roku pogłębiliśmy tor wodny między nimi oraz wyremontowaliśmy połączenia kolejowe.

– Potężna rozbudowa portów w Gdańsku i w Gdyni, Trasa Czerwona, pogłębienie toru wodnego do Szczecina do 12,5 m, port kontenerowy w Świnoujściu, Baltic Pipe, rozbudowa terminala gazowego w Świnoujściu, ale także tunel do Świnoujścia łączący ten port z resztą Polski bezpośrednią komunikacją lądową. Wiele, wiele inwestycji w mniejszych portach i cała infrastruktura drogowa i kolejowa – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Farmy wiatrowe na Bałtyku

Na przełomie 2024 i 2025 r., w porcie Świnoujście, planowane jest rozpoczęcie prac pierwszego w Polsce terminala dla morskich farm wiatrowych. Inwestycja w Świnoujściu będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Terminal posłuży do instalacji części farmy Baltic Power. Położenie portu w Świnoujściu umożliwia obsługę polskich i zagranicznych inwestycji.

– Rozbudowujemy inwestycje energetyczne, które również tutaj na wybrzeżu będą potężnym kołem zamachowym o sprzężeniu zwrotnym – podkreślił szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Farma ta będzie miała moc do 1,2 GW, która docelowo zasili w czystą energię ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Para najbardziej zaawansowany projekt morskiej energetyki wiatrowej na polskich wodach Bałtyku.

