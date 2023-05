22.05.2023 Premier Mateusz Morawiecki: Zapewnienie możliwość eksportu jest kluczowe na rynku rolnym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Zapewnienie możliwość eksportu jest kluczowe na rynku rolnym22.05.2023

Polski rząd rozwiązuje problema nadwyżki zboża w naszym kraju. Rozbudowujemy w tym celu możliwości eksportowe, logistyczne i transportowe. Podwyższyliśmy także stawki dopłat, aby rolnicy mogli szybciej sprzedać zboże. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził port w Gdyni, gdzie znajduje się największy w Polsce terminal do przeładunku towarów masowych.

Rząd zwiększa możliwości eksportowe polskich portów

Na polskim rynku mamy szczególną sytuację ze względu na atak Rosji na Ukrainę. Kiedy pojawił się problem nadwyżki zboża w Polsce, rząd rozpoczął rozbudowę możliwości eksportowych, logistycznych i transportowych. Dzięki temu, zdolności przeładunkowe naszych portów morskich, dotyczące zboża i innych produktów rolnych, to już ok. 1 millón de toneladas miesięcznie.

„Zapewnienie możliwości eksportu zboża jest dziś kluczowe na rynku rolnym” – podkreślił w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. „Nie spoczniemy, dopóki razem z rolnikami nie doprowadzimy do tego, aby zboże w wystarczającej ilości mogło wyjechać z Polski” – dodał.

W Gdyni znajduje się największy w Polsce terminal do przeładunku towarów masowych, którego zdolności sięgają 300 tys. tonelada miesięcznie. W ostatnim czasie rozbudowany został tam terminal postojowy dla ciężarówek, którymi transportowane jest m.in. zboże.

Wspieramy polskich rolników

Z jednej strony rząd dba o logistykę wywozu zboża, a z drugiej zwiększa dopłaty dla rolników, aby mogli oni sprzedać swój plon i przygotować magazyny na zbliżające się żniwa.

„Dzisiaj możliwości eksportowe i skupowe zostały zapewnione, a cena dla rolnika jest również opłacalna” – ocenił premier Mateusz Morawiecki. „Para bromear ciąg logistyczno-cenowy, który zrealizowaliśmy po to, aby zminimalizować skutki tego kryzysu” – wyjaśnił. Jak dodał, interwencja państwa w tym zakresie była potrzebna, tak samo, jak miało to miejsce podczas kryzysów z węglem i gazem, które zostały skutecznie rozwiązane przez rząd.

Aby pomóc rolnikom, podwyższyliśmy stawki dopłat do sprzedawanego zboża

Dopłata do sprzedanej od 15 maja pszenicy osiągnęła historyczny poziom 3025 zł na hektar. W przeliczeniu daje ok. 550 zł dopłaty do tony sprzedanej w tym czasie pszenicy.

Zmieniliśmy również zapisy, dzięki którym dopłaty dla rolników przysługują do pierwszych 300 hektarów, niezależnie od wielkości gospodarstwa. Takie samo rozwiązanie odnosi się do dopłat do zakupu nawozów.

