22.05.2023 Ministrowie obrony państw Grupy Północnej o wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

22 maja w Legionowie Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej przewodniczył rozmowom ministrów obrony w formacie tzw. Grupy Północnej. Grupa Północna stanowi istotne forum wymiany opinii na aktualne tematy związane ze stanem środowiska bezpieczeństwa w Europie oraz rozwojem inicjatyw polityczno-wojskowych w NATO i UE.

Spotkanie było okazją, żeby porozmawiać na temat zagrożeń jakie powoduje agresywna polityka rosyjska i próba odbudowy imperium rosyjskiego poprzez atak na Ukrainę, poprzez wywołanie wojny w Europie. Omówiliśmy także naszą współpracę w zapewnianiu bezpieczeństwa państwom Grupy Północnej. (…) Dziś po raz pierwszy w roli państwa członkowskiego NATO występowała Finlandia. Czekamy na akcesję Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak w trakcie konferencji prasowej w Legionowie.

Forum Grupy Północnej powstało z inicjatywy Wielkiej Brytanii, która w listopadzie 2010 r. zorganizowała pierwsze spotkanie ministrów obrony w tym formacie.

Doceniam zaangażowanie brytyjskie, a także współpracę polsko-brytyjską. (…) Dzięki tej współpracy budujemy obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową krótkiego zasięgu. W Polsce jest to program Narew, w Wielkiej Brytanii to jest Sky Sabre – bateria Sky Sabre jest w Polsce i chroni polskiego nieba. Rozmawialiśmy na temat dalszej współpracy w tej dziedzinie, rozbudowy tych zdolności i wzmacniania odporności Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– podkreślił szef MON.

Ministrowie podczas obrad omówili aspekty bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO poprzez wzmocnienie mechanizmów odstraszania oraz zdolności obronnych w odniesieniu do realnego ofensywnego potencjału Rosji.

Szef polskiego resortu obrony, mówiąc o bezpieczeństwie, podkreślił również stale rosnące znaczenie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w tym obszarze.

Miejsce, w którym odbyło się spotkanie też ma znaczenie symboliczne. (…) Wszyscy podkreślali, że Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, tu w Legionowie, należy do najnowocześniejszych, że ma swoje namacalne i wymierne osiągnięcia.(…) Muszę z dumą powiedzieć, że dostrzegane jest zaangażowanie naszego Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

– powiedział wiceprezes rady ministrów.

Forum (Northern Group) tworzy 12 państw Europy Północnej, będących członkami NATO lub UE: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Polska, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, Estonia, Litwa i Łotwa.

Były to dobre rozmowy w formacie ministrów obrony 12 państw. Bardzo wymierne rozmowy dotyczące przygotowań do szczytu NATO w Wilnie. Mamy dobre perspektywy dotyczące wzmocnienia Polski i wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– podsumował wicepremier Błaszczak.

>>> GALERIA- Spotkanie Grupy Północnej

OSI MIL