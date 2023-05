22.05.2023 Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli22.05.2023

Wśród głównych tematów dzisiejszego spotkania szefów dyplomacji państw UE znalazły się agresja Rosji wobec Ukrainy oraz sytuacja w regionie Rogu Afryki. Ponadto, unijni ministrowie odbyli dyskusję z ministrami spraw zagranicznych państw Bałkanów Zachodnich.

W diskusji nt. agresji Rosji wobec Ministro de Ucrania Rau podkreślił, że przyśpieszenie dostaw uzbrojenia jest kluczowe dla powodzenia ofensywy ukraińskiej. Wyraził zadowolenie, że polska decyzja o przekazaniu samolotów Mig-29 skłoniła partnerów z UE do rozważenia podobnych kroków. Zaapelował o porozumienie w sprawie uruchomienia kolejnych transzy wsparcia z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, a także o dalsze wsparcie finansowe misji szkoleniowej EUMAM dla Ukrainy.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska konsekwentnie zabiega o kolejne sankcje sektorowe i indywidualne w ramach negocjowanego obecnie 11. pakietu. Ministro Rau wyraził oczekiwanie, że zostanie on przyjęty bez osłabiania go kolejnymi wyjątkami oraz będzie zawierał silny komponent dotyczący walki z obchodzeniem sankcji.

Strona polska postuluje ponadto przyjęcie przez UE sankcji sektorowych wobec Białorusi oraz podjęcie przez UE kwestii sankcji dotyczących importu rosyjskich diamentów oraz sektora cywilnej energii nuklearnej. Dla Polski ważna będzie publiczna prezentacja w czerwcu przez Komisję Europejską informacji nt. postępów Ucrania nos wdrażaniu reforma. Opowiadamy się za rozpoczęciem jak najszybciej negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.

Ministro Rau ponownie wyraził poparcie dla inicjatywy pokojowej zaprezentowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przypomniał również o obchodzonym 21 maja Dniu Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi.

Ministrowie odnieśli się również do kwestii wyboru państwa OBWE sprawującego funkcję Urzędującego Przewodniczącego w 2024 r. Ministro Rau podkreślił wsparcie Polski dla kandydatury Estonii.

Podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych krajów Bałkanów Zachodnich szef polskiego MSZ podkreślił, że w nowym kontekście geopolitycznym wzmożona, wzajemna współpraca jest przeciwwagą dla rosyjskich wpływów w regional Postęp w procesie integracji z UE ma zasadnicze znaczenie dla stabilizacji i rozwoju państw regionu, a Polska wspeera aspiracje europejskie Balkanów Zachodnich. Pełna zgodność polityk zagranicznych wszystkich państw Bałkanów Zachodnich ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE pozostaje dla Polski priorytetem.

