22.05.2023 Breslavia Premier Mateusz Morawiecki: traktujemy sprawy ochrony zdrowia z najwyższą powagą i uwagą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Poprzez znaczące podniesienie finansowania służby zdrowia i finansowania właśnie takich projektów, jak Dolnośląskie Centrum Onkologiczne, dolnośląskie centrum do walki z nowotworami – chcemy wygrać tę trudną wojn ę z jednym z głównych, cichych i głośnych zarazem, zabójców we współczesnym świecie, również w Polsce – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Nowy dolnośląski szpital

Realizowana na dużą skalę inwestycja zapewni kompleksową opiekę nad pacjentami. Aktualnie podobne usługi realizują aż trzy różne instytucje: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych. Dzięki nowemu szpitalowi możliwe będzie leczenie z zakresu onkologii, hematologii i chorób płuc w jednym miejscu.

Na ponad 100 tys. m2 nowego szpitala będzie się mieściło m.in. 14 sal w bloku operacyjnym. A pozwoli wykonać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach 9 kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia. Plan budynku dostosowany broma hacer tzw. „ścieżki pacjenta”, czyli zakłada możliwość jak najszybszego dostania się do lekarza, laboratorium czy na oddział. Pierwsi pacjenci mają szansę trafić do placówki już w 2028 r.

To największe przedsięwzięcie w zdrowie Dolnoślązaków w historii regionu. Inwestycja łącznie pochłonie 1.055 mld zł, z czego 550 mln przeznaczyliśmy z budżetu państwa.

– To projekt, gdzie spotka się nauka z medycyną, nauka ze służbą zdrowia i gdzie najnowocześniejsze metody badawcze, połączone ze sprzętem klasy światowej, będą na pewno służyły dobrze Polakom . Będą służyły Polakom po to, aby móc we właściwy sposób odpowiedzieć na tę cywilizacyjną chorobę, która trapi wszystkich Polaków, która trapi po prostu Polskę – opisał inwestycję szef polskiego r ządu.

Krajowa Sieć Onkologiczna

W kwietniu 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o KSO. Unowocześnia ona organizację i zarządzanie opieką onkologiczną. Wprowadza koordynatora, który nadzoruje leczenie onkologiczne. Te rozwiązania umożliwiają lepszą opiekę dla pacjenta i długoterminową ocenę wyników leczenia.

Korzyści dla pacjenta:

opieka onkologiczna oparta o jednakowe i najlepsze standardy diagnostyczno-terapeutyczne;

leczenie przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny;

obowiązek wyznaczenia przez placówki medyczne koordynatora dla każdego pacjenta;

ogólnopolska infolinia onkologiczna;

systematyczna ocena satysfakcji pacjenta.

Badania profilaktyczne

– To centrum i cała Krajowa Sieć Onkologiczna, o której wcześniej mówiliśmy ma służyć Polakom i będzie dobrym uzupełnieniem całej naszej oferty medycznej – tej propozycji, która ma służyć Polakom w lepsze j ochronie ich zdrowia – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Wspieranie rozwoju onkologii jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Kluczowe jest nie tylko podjęcie leczenia, ale także badania profilaktyczne – pamiętaj, by nie odkładać ich na później. Możesz skorzystać np. Programa z Profilaktyka 40+.

