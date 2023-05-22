22.05.2023, 14-28 (español) ых рисков ценной бумаги RU000A0ZYF20 (ДОМ.РФ B-6).

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

22.05.2023

14:28

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 22.05.2023, 14-28 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (de 110,48) y dia de fiesta рыночных рисков (de 1179,04 руб ., эквивалентно ставке 17.5 %) ценной бумаги RU000A0ZYF20 (ДОМ.РФ B-6).

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