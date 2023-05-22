22 de mayo de 2023

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Parametros. Fecha de lanzamiento 22.05.2023. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 3 245 000 000,00 Срок размещения, día 47. Fecha de vencimiento el 24.05.2023 Fecha de vencimiento el 10.07.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7.50 Условия заключения, срочный или осо бый Срочный. Миниockor ьный разе inter. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1 Форма аукциона, открытая или закрытая От крытая. Основание Договора Генеральное соглашениеРасписание (по московскому времени)Заявки в предварительно desde las 16:00 hasta las 16:10. Desde las 16:10 hasta las 16:15. 16:25.

Дополнительные условияС правом досрочного отзыва депозита по ставке 0.01%.

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