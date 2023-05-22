22 de mayo de 2023

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Параметры : Дата проведения депозитного аукциона 22.05.2023. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)1 900 000 000,00 Срок размещения, 31 de diciembre. Fecha de publicación 24.05.2023. Дата возврата средств 24.06.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7.50 Условия заключения, срочный или осо бый Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 1 900 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1 Форма аукциона, открытая или закрытая Отк рытая. Основание Договора Генеральное соглашениеРасписание (по московскому времени)Заявки в предварительно desde las 15:00 hasta las 15:10. Desde las 15:10 hasta las 15:15. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся 15:25.

Дополнительные условия

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