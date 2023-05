Физтех проведет бесплатную образовательную программу по программированию на Python

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

МФТИ открыл набор участников на летние образовательные смены в рамках проекта «Код будущего». В образовательном интенсиве могут принять участие школьники 8–11 классов.

В рамках программы участники узнают основные понятия и этапы проектной деятельности, научатся понимать терминологию языка python, выяснят области применения полученных навыков, познакомятся с задачами обработки данных и алгоритмами их решения, с основными объектами пользовательского интерфейса.

Летние смены будут проходить в 4 этапа (модуля):

1 модуль – с 18 июня по 9 июля;

2 модуль – с 10 по 31 июля;

3 модуль – с 1 по 21 августа;

4 модуль – с 1 сентября по 30 октября.

Содержание модулей:

Введение в Python (36 ак.ч.)

Базовые конструкции (36 ак.ч.)

Знакомство с коллекциями (36 ак.ч.)

Решение прикладных задач (36 ак.ч.)

Для участников подготовлена специальная развлекательная часть с интерактивами, мастер-классами и лекциями от ведущих методистов и команды Олимпиадных школ МФТИ.

Записаться можно по ссылке: https://it-edu.com/3owd

