Физтех проведет бесплатную образовательную программу по программированию на Python

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
МФТИ открыл набор участников на летние образовательные смены в рамках проекта «Код будущего». В образовательном интенсиве могут принять участие школьники 8–11 классов.
В рамках программы участники узнают основные понятия и этапы проектной деятельности, научатся понимать терминологию языка python, выяснят области применения полученных навыков, познакомятся с задачами обработки данных и алгоритмами их решения, с основными объектами пользовательского интерфейса.
Летние смены будут проходить в 4 этапа (модуля):
1 модуль – с 18 июня по 9 июля;
2 модуль – с 10 по 31 июля;
3 модуль – с 1 по 21 августа;
4 модуль – с 1 сентября по 30 октября.
Содержание модулей:
Введение в Python (36 ак.ч.)
Базовые конструкции (36 ак.ч.)
Знакомство с коллекциями (36 ак.ч.)
Решение прикладных задач (36 ак.ч.)
Для участников подготовлена специальная развлекательная часть с интерактивами, мастер-классами и лекциями от ведущих методистов и команды Олимпиадных школ МФТИ.
Записаться можно по ссылке: https://it-edu.com/3owd
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