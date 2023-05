«Управляя детством» – летние профориентационные программы от ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления совместно с Детским КВН и Книгой Рекордов России организуют летние профориентационные программы для детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Программа каждой смены включает в себя обучающие, творческие и спортивные направления развития ребенка с применением специально разработанной игротехники. Участники погрузятся в ролевую игру для изучения профессий будущего, разработают собственные управленческие проекты, взаимодействуя в командах, примут участие в творческих и спортивных мероприятиях, создадут собственную команду КВН.

В рамках программ предусмотрено 6 смен, длительность каждой составляет 2 недели (10 будних дней с 9:00 до 18:00).

1-я смена с 5 июня по 18 июня 2023 года;

2-я смена с 19 июня по 02 июля 2023 года;

3-я смена с 03 июля по 16 июня 2023 года;

4-я смена с 17 июля по 30 июля 2023 года;

5-я смена с 31 июля по 13 августа 2023 года;

6-я смена с 14 августа по 27 августа 2023 года.

Всем участникам предоставляется: организованное питание, огороженная территория университета, кураторы в течении всего дня, насыщенная образовательная и развлекательная программа.

На сменах участники смогут посетить образовательные блоки по самым разным направлениям:

Инженерия (создание уникальных городских построек);

Программирование (написание программ для приложений и создание анимационных мультфильмов);

Бизнес компетенции (прокачивание мягких навыков и обучение планированию);

Творческая студия (участие в настоящей команде КВН, написание сценариев и огромное количество шуток).

Особое внимание уделяется занятиям спортом как на улице, так и в новейших спортивных залах, где каждую активность будут создавать и курировать профессиональные педагоги по физическому воспитанию.

Также, на каждой смене с детьми будут работать квалифицированные вожатые из лучших педагогических отрядов Москвы, которые знают, как создать сплоченные команды и сделают каждую смену незабываемой.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте или по телефону: +7 (926) 214-65-46

