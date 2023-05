Source: MIL-OSI Russian Language News

Управление информационных технологий выпустило обновление функционала 1С: Документооборот для внутренних заказчиков.

В новом релизе появилась опция подписания расходных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) электронно-цифровой подписью через Контур.Диадок (для юр.лиц и ИП).

При подготовке проектов таких договоров для электронного согласования и подписания внутренний заказчик может выбрать вариант подписания договора: ЭЦП через Контур.Диадок (для юр.лиц и ИП). После согласования проекта, договор будет поступать в электронном виде на подписание лицу, имеющему право подписи от лица МФТИ, Физтех. После подписания ответственным лицом документы автоматически отправляться в электронном виде на подписание контрагенту через систему Контур.Диадок.

Более подробно о вариантах подписания вы можете найти в Инструкции по созданию договора, размещенной в 1С:Документооборот.

