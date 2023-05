Универсиада вузов. Легкая атлетика

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области прошел еще один этап – летнее первенство по легкой атлетике. В программе соревнований были: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 м, 100 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с препятствиями, прыжки в длину и высоту, с/ходьба – 5 км и эстафеты – 4 по 100 м и 4 по 400 м среди юношей и девушек. В зачет командного первенства шли 30 лучших результатов.

Сборная НГУ заняла 4 место из 14 команд.

В личном зачете у наших спортсменов 6 медалей разного достоинства:

Илья Матеюк (ФИТ) – первое место в беге на 400м с барьерами и второе место по прыжкам в высоту

Ника Сигунова (ЭФ) – два вторых места: в беге на 1500 и 5000 м.

Никита Кошелев (ИИР) – второе место в беге на 3000м с препятствиями.

В эстафета 4х400м третий результат показали наши девушки: Софья Захарова, Елизавета Шестакова (ФИТ), Елизавета Золотарева (ГГФ) и Софья Экшарова (ИМПЗ).

В составе команды НГУ также выступали: Александр Кривошея, Александр Лапушинский, Егор Давыдов (ФИТ), Никита Босак, Давид Матевосян, Юрий Щербатов, Айrуль Яппарова (ММФ), Елена Балуева, Азнаур Именов (ИМПЗ), Ксения Почуева, Даниил Касьянов, Олег Зайцев, Роман Иванов (ФФ), Дарья Тропина, Данила Исаев (ЭФ), Олег Дульцев (ГГФ) и Яна Степанчук (ФЕН).

Поздравляем победителей и призtров, а также всю команду и тренеров – Наталью Рябуху, Максима Мальцева, Антона Мамекова и Ольгу Черную с достойным выступлением. Желаем удачи на летней сессии и дальнейших успехов в спорте.

