Студенческое самоуправление обсудили в ГУУ

22 мая в ГУУ состоялось расширенное заседание рабочей группы по молодежному самоуправлению Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по молодежной политике.

На собрании обсуждались вопросы деятельности органов студенческого самоуправления, возможности их развития и правового регулирования.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Юлия Саранова рассказала, что рабочая группа создана по инициативе молодежи в ходе Общероссийского форума «Россия студенческая», и подчеркнула, что «вопросы студенческого самоуправления несомненно важны, ведь это одна из форм молодежного самоуправления и прямой механизм гражданского участия студентов, который помогает решить комплексные задачи. Мы всегда стремимся поддерживать инициативы студентов и готовы вести диалог».

Проректор Государственного университета управления Павел Павловский подчеркнул, что «руководство ГУУ давно сделало решительный шаг навстречу студенческому самоуправлению. Специфика подготовки будущих управленцев подразумевает их активное участие в самостоятельной деятельности в сфере самоуправления. Это также способствует получению ими профессиональных навыков. Для любого управленца важно понимать порядок взаимодействия со стейкхолдерами, как выстраиваются административные процессы управления. Существуют разные подходы к формированию органов студенческого самоуправления, но я, как управленец, точно могу сказать, что определение и стандартизация этих подходов позволят увеличить их эффективность».

Врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Дмитрий Покровский согласился, что «сегодня существует широкое разнообразие форм и методов реализации студенческого самоуправления в образовательных учреждениях по всей стране. Мы понимаем, что невозможно унифицировать этот процесс, но упорядочить его необходимо. Согласно недавним исследованиям лишь 46 процентов студентов участвуют в программах и пользуются предлагаемыми возможностями. Студсоветы – орган, через который мы слышим запросы каждого студента, а студенты слышат нас».

Заместитель Председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Анна Аполова рассказала о предварительных результатах первого этапа комплексного исследования, направленного на анализ текущей ситуации развития студенческих советов, проведенного Комитетом Государственной Думы по молодёжной политике, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Центром социологических исследований «14-35» и Государственным университетом управления. В нем были рассмотрены вопросы деятельности студсоветов, функции и задачи старост, взаимодействие студенческих советов с ректоратом, отношение и степень доверия студентов к органам студенческого самоуправления, а также необходимые, по мнению участников опроса, меры для совершенствования деятельности работы студенческих советов.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Игорь Фатов представил предложения по подготовке проектов федеральных законов по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 N 489-ФЗ. Предлагаемые поправки вызвали бурное обсуждение среди членов рабочей комиссии. В результате было вынесено решение до 29 мая собрать предложения от участников группы и с их учетом внести корректировки в предлагаемые законопроекты.

Юлия Саранова прокомментировала сегодняшнюю встречу: «Я не первый раз в стенах ГУУ и благодарна руководству университета за то, что так активно участвует в работе нашего комитета. Дискуссия сегодня вышла жаркой, ведь обсуждаемые вопросы касаются непосредственно студентов, которые постоянно участвуют в воспитательной, образовательной, правозащитной и прочей деятельности внутри своих учебных заведений. Уже давно назрел вопрос об уточнения полномочий, механизмов участия студентов в органах самоуправления. Уверена, что результатом работы нашей группы станут конкретные проекты федеральных законов».

