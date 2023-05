Синтез искусства, науки и технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 мая на базе учебно-проектной арт-лаборатории Гуманитарного института Политеха «ArtPolyLab» прошел круглый стол, посвященный обсуждению темы синтеза искусства, науки и технологий в образовательных практиках современного университета. За круглым столом собрались эксперты из разных университетов и молодежных структур Санкт-Петербурга: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Университет ИТМО, СПбГУТ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУПТД, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Дом молодежи Василеостровского района. Все они обладают междисциплинарными компетенциями для обмена опытом в вопросе внедрения искусства в образовательный процесс, выработки новых интересных идей, налаживания продуктивного сотрудничества и взаимодействия.

На повестку дня вынесли вопросы развития гибридных арт-пространств в современном университете и их роли в формировании специалиста будущего. Обсудили лучшие практики синтеза современного искусства и образования, а также перспективы межвузовского сотрудничества в рамках образовательных практик в области искусства, науки и технологий.

Открыл заседание проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, отметив, что данная тема актуальна, ведь сегодня есть большой запрос от молодежи на развитие и поддержание креативных пространств в университетах.

Директор Гуманитарного института Наталья Чичерина поприветствовала коллег, рассказала про арт-лабораторию и выразила надежду на то, что данное мероприятие даст старт более тесному взаимодействию среди разных университетов, разных структур, которые занимаются реализацией аналогичных идей.

Про творческие пространства Политеха рассказала директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, директор Культурно-образовательного комплекса СПбПУ Марина Арканникова. Она особо отметила любимые студентами творческие семестры. Это уникальная для вузов России образовательная практика музыкально-эстетического воспитания специалиста будущего с помощью зрелищных искусств.

Про виртуальную 3D-лабораторию Политеха, где студенты могут «делать почти все», рассказал заместитель директора Гуманитарного института Иван Аладышкин: Это будет достаточно большая галерея, по которой можно будет ходить, использовать ее в качестве выставочного пространства. При использовании версии браузера, ее можно легко интегрировать в учебный процесс. Сейчас идет активная работа по созданию полноценной виртуальной лаборатории. Студенты смогут непосредственно там создавать свои полноценные проекты .

Также участники рассказали о ведущих проектах по данной тематике, проводимых в своих учреждениях. Поделились опытом организации различных мероприятий, обсудили актуальные коллаборации и внешнее партнерство. По итогам двухчасовых обсуждений, было принято решение о проведении совместных мероприятий на стыке искусства, науки и технологий. Здесь и посещение открытых лекций друг друга, создание информационного канала для обмена информацией, а также совместные публикации по данной теме.

