Разъяснения: Формирование резервов на возможные потери по ссудам (Положение Банка России от 28.06.20 17 № 590-P)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

Нет, нормы 3.8 и 3.18 должны применяться в случае, если за фактический срок кредитования платежи по ссуде не превышают величину, установленную пп. 3.13.3 Положения № 590-P.

В случае если до определенного договором срока платежей по ссуде платежи не производятся, кл ассификация ссуды осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.8 Положения № 590-P.

Если по ссуде до определенного договором срока платежей производятся плановые или досрочные platón аниями п. 3.7 Положения № 590-P.

При этом незначительные платежи по ссуде, не превышающие величину, установленную пп. 3.13.3 Положения № 590-П, осуществляемые до определенного договором срока, не могут рассматриват ься в качестве обслуживания долга по ссуде в целях применения p. 3.7 Положения № 590-P, и являются основанием для классификации ссуды в соответствии с п. 3.8 Положения № 590-P.

В случае отсутствия платежей по ссуде одновременно с п. 3.8 Положения могут применяться требования п. 3.18 Положения № 590-P.

В соответствии с требованиями п. 3.18 Número de artículo 590-P бований п. 3.8 Положения № 590-P, если платежи по ней до даты расчета резерва отсутствуют (недостаточны), то р азмер формируемого после уменьшения на величину обеспечения резерва по ссуде определяется в р азмере, не менее определенного в п. 3.18 Положения № 590-P.

Одновременно отмечаем, что в соответствии с абз. 7 pp. 3.18 Положения № 590-П нормы данного пункта не распространяются на ссуды, указанные в пп. 3.12.2 Положения № 590-P.

В этом случае при оценке качества обслуживания долга по ссудам, по которым фактические плате жи отсутствуют или поступают в размере, не превышающем величину, установленную пп. 3.13.3 Положения № 590-P, следует руководствоваться п. 3.8 Положения № 590-P.

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