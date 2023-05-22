Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-FЗ «О потребительском кредите (за йме)» (далее — Закон № 353-ФЗ) если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику з а отдельную плату предлагаются дополнительные услуги, оказываемые кредитором и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового интереса заемщика, должно быть оформлено заявление о предоставлении потре бительского кредита (займа) по установленной кредитором форме, содержащее согласие заемщика на оказа ние ему таких услуг, в том числе на заключение иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита (займа). Кредитор в таком заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) обязан указать стоим ость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги кредитора и должен обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату такой до полнительной услуги, в том числе посредством заключения иных договоров, которые заемщик обяза n заключить в связи с договором потребительского кредита (займа). Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не доп ускается.

Указанные положения Закона № 353-ФЗ направлены на обеспечение соблюдения интересов заемщика в части принятия им взвешенного решения о приобретении дополнительных платных услуг и недопущен ия совершения кредитором действий, не позволяющих заемщику осуществить осознанный выбор или за трудняющих его.

Для защиты интересов заемщика как более слабой стороны кредитных отношений Закон № 353-ФЗ обя зывает кредитора обеспечить заемщику возможность свободного выражения волеизъявления относитель no hay nada que hacer отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных платных услуг.

Вместе с тем, на практике выявляются случаи, когда заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) предусматривает проставление отметки только при несогласии заемщика с оказанием ему дополнительных платных услуг. При непроставлении заемщиком такой отметки считается, что заемщик предоставил согласие на оказание е му дополнительных платных услуг.

Использование неравнозначных способов выражения заемщиком своего волеизъявления относительно о казания ему дополнительных платных услуг является сложным и запутанным для понимания, особенно для лиц пожилого возраста и граждан, обладающих невысокой финансовой грамотностью, y, как представляется, имеет своей фактической целью обход требования части 2 статьи 7 Закона № 353-ФЗ о предоставлении заемщику возможности принять решение о согласии на оказание ему таких усл уг или об отказе от них.

Таким образом, кредитор при реализации такой практики фактически предопределяет согласие заемщик а на оказание дополнительных платных услуг, что является недопустимым.

В связи с изложенным, учитывая, что установленная в части 2 статьи 7 Закона № 353-ФЗ обязанност ь кредитора обеспечить заемщику возможность согласиться или отказаться от оказания ему за отде льную плату дополнительных услуг направлена ​​на принятие заемщиком осознанного выбора относите льно дополнительных платных услуг, и данное решение является для заемщика альтернативным в определенный момент времени, полагаем, что надлежащей практико й будет реализация в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) равнозначных, п ростых для понимания способов выражения заемщиком своего волеизъявления.

Также сообщаем, что не может быть признана надлежащей практика использования маркетинговых п риемов, побуждающих заемщика к принятию определенного решения (выделение информации цветом или использование иного шрифта), а также акцентирующих внимание заемщика исключительно на информации о преимуществах дополнительной услуги без указания информации о свойствах указанной услуги, в том числе об её объеме и itoговой стоимости, что не позволяет заемщику полностью сформироват ь представление обо всех условиях приобретения продукта.

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