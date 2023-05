Развитие сотрудничества МГУ с университетами стран Исламского мира

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 мая президент Российского Союза ректоров, ректор Московского университета В.А. Садовничий принял участие в работе XIV Международного экономического форума России и стран Организации Исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир Kazan Forum-2023».

В рамках панельной сессии «Сотрудничество в области науки и высшего образования со странами Организации Исламского сотрудничества» ректор сделал доклад, посвященный роли ведущего университета России как инициатора ключевых проектов развития научно-образовательной дипломатии и гуманитарного сотрудничества.

Отметив, что появление университетов – это важнейшее событие мировой истории и важный фактор развития общества, В.А. Садовничий напомнил, что университет – не только храм науки, но и центр просвещения, образования и воспитания молодежи, нашего будущего поколения. И на Западе, и на Востоке университеты были важнейшей и неотъемлемой частью жизнью общества, двигателем прогресса, имели функцию культурных и интеллектуальных центров. По словам ректора, сегодня университеты – неотъемлемая часть сотрудничества между Россией и странами Исламского мира. А многосторонние форматы взаимодействия между университетами сегодня особенно важны как часть глобальной тенденции углубления связей между странами, регионами, университетами.

В.А. Садовничий подробно остановился на форматах такого взаимодействия на примере международных инициатив Московского университета. К ним, в частности, относятся созданные под эгидой МГУ и Российского Союза ректоров международные межуниверситетские ассоциации.

Одна из них – это Евразийская Ассоциация университетов, образованная в 1989 году. Сегодня она объединяет 140 ведущих университетов из 11 стран. Деятельность Ассоциации позволяет развивать Большое евразийское пространство взаимодействия университетов и создавать систему Большого евразийского партнерства в области образования и науки. Еще один формат развития межуниверситетского сотрудничества – форумы ректоров университетов России и зарубежных стран. Начиная с 2010 года, было проведено более 70 форумов с участием более 5,5 тысяч ректоров и президентов университетов.

В 2018 году основана Федерация ректоров российских и арабских университетов. До пандемии были проведены два форума ректоров в Бейруте и в Москве. А 31 мая в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шардже состоится третий форум. Совсем недавно, 27 апреля, в Московском университете прошел уже VI Форум высших учебных заведений Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Форумы ректоров университетов также являются площадками сотрудничества систем высшего образования России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

В.А. Садовничий подчеркнул, что «форумы ректоров за это время зарекомендовали себя очень престижной и эффективной площадкой для взаимодействия ректорских сообществ и систем высшего образования различных стран. Участники обсуждают наиболее важные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, актуальные мировые тенденции и трансформации высшего образования, делятся научными открытиями своих ученых, проводят на площадке форумов двусторонние встречи и переговоры, подписывают двусторонние документы и соглашения о сотрудничестве».

Не менее значима и работа филиалов Московского университета в зарубежных странах. Сегодня у МГУ 5 филиалов в постсоветских странах и один совместный университет в Китае, в городе Шэньчжэне. Сейчас в них реализуется более 60 образовательных программ, на которых обучается более 5000 студентов. Выпускников еще больше – это люди, представляющие элиту тех стран.

В.А. Садовничий представил проекты и инициативы, которые могут быть особенно интересны университетам Исламского мира. Так, в 2018 году Московским университетом по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина было инициировано создание международного рейтинга университетов. Сегодня Московский международный рейтинг «Три миссии университета» является крупнейшим по охвату и разноплановости оцениваемых факторов научно-образовательным рейтингом. Ректор пригласил все желающие университеты стран евразийского пространства участвовать в этом рейтинге, а руководство стран использовать его показатели для оценки деятельности вузов.

На протяжении многих лет Московский университет проводит Всероссийский Фестиваль науки. Только в России и только в прошлом году его совокупная оффлайн и онлайн-аудитория составила 16 миллионов человек. В.А. Садовничий выразил принципиальную готовность Московского университета делится этим форматом со всеми, кто заинтересован присоединиться к такой инициативе в сфере популяризации науки.

В этом году Президент России дал поручение провести Фестиваль во всех странах, где есть филиалы Московского университета. Таким образом, география Фестиваля значительно расширится, и осенью этого года он пройдет не только в странах постсоветского пространства, но и впервые в стране дальнего зарубежья – в Китае на базе совместного университета, учрежденного МГУ и Пекинским политехническим институтом в Шэньчжэне.

В заключение своего выступления В.А. Садовничий отметил, что системы высшего образования ряда стран в настоящее время столкнулись с вызовами глобального мира. Задачи, которые стоят перед университетами России и стран Исламского мира, безусловно, сложны и многовекторны. Тем не менее, совместные усилия университетского сообщества позволят сделать значительные шаги по повышению роли университетов в жизни наших стран, усилить позиции образования и науки как ключевых факторов прогресса стран и народов.

