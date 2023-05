Профилактика кори в МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ситуация по заболеваемости корью остается напряженной на всей территории Российской Федерации. В настоящее время корь выявили в 44 регионах страны. В столице также отмечается рост спорадической заболеваемости, в основном среди непривитых от инфекции граждан.

В середине апреля из-за вспышки кори на внеплановые каникулы отправили студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, учащихся в главном корпусе Московского авиационного института (МАИ) из-за кори перевели на дистанционное обучение, а 19 апреля вспышка заболевания зарегистрирована и в Московском Политехе.

Осложнилась ситуация и на территории Московской области. С учетом эпидемиологической обстановки Минобрнауки России и Роспотребнадзор разослали во все вузы письмо «О направлении информационных материалов по профилактике кори».

Сделать прививку можно в поликлинике №2 ДЦГБ (второй этаж медицинского центра МФТИ). Вакцина имеется в достаточном количестве.

С вопросами о вакцинации звонить по телефонам:

8 (495) 408-41-55 или 62-33 — регистратура медицинского центра МФТИ;

60-59 — регистратура поликлиники №2 ДЦГБ.

