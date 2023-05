Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В начале мая Представительство Санкт-Петербургского политехнического университета в Шанхае организовало переговоры с Шанхайским научно-исследовательским институтом крупнейшей нефтихимической корпорации Китая Sinopec (China Petrochemical Corporation). Стороны обсудили возможные модели сотрудничества в области исследований и разработок и договорились о проведении серии онлайн встреч с научными группами университета для определения конкретных направлений совместной работы.

Компания Sinopec является ведущим поставщиком продуктов нефтехимии и второй по объёмам добычи нефтегазовой компанией в Китае, крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией и третьей по величине химической компанией в мире. Первое знакомство Политехнического университета с компанией состоялось на 21‑ой Китайской международной конференции по обмену экспертами в апреле этого года, где принимали активное участие представители Политеха в Шанхае и Нанкине Лу ЧЖИЮЙ и Ши БОЧАО. Кроме того, эксперты компании стали участниками проектного семинара по новым материалам , который недавно прошел в Нанкинском офисе Политеха, после чего выразили интерес к более подробному обсуждению сотрудничества с университетом.

В рамках нынешней встречи Шанхайское отделение Sinopec представили заместитель директора Отдела исследований и разработок синтетических полимеров Лю Цзюньянь и руководитель Отдела международного сотрудничества Цюй Лин. Китайские коллеги рассказали об основных направлениях работы и структуре корпорации Sinopec, а также отметили свою заинтересованность в привлечении передовых технологий со стороны университетов в особенности в таких направлениях как биоразлагаемые полимерные материалы, материалы для медицинских применений, инженерные пластики для 3D‑печати, углеродные композиты.

Со стороны Политехнического университета во встрече участвовали руководитель Представительства СПбПУ в Шанхае Лу ЧЖИЮЙ и начальник отдела международных научных и внешнеэкономических связей Сергей Сергеевич АНТОНОВ. Последний отметил, что сотрудничество с китайскими партнерами является одним из стратегических приоритетов университета, а кооперация с крупными индустриальными партнерами — важнейшим инструментов развития передовых исследований и технологий. Представители Политеха также поделились с китайской стороной богатым опытом сотрудничества с зарубежными промышленными компаниями, рассказали о лучших практиках реализации исследовательских проектов и создания совместных научных лабораторий и центров с иностранными партнерами, в том числе из Китая. Внимание китайских коллег привлекли компетенции университета в области компьютерного моделирования для авиационной и автомобильной индустрии в контексте возможности применения технологии цифровых двойников в разработке оборудования для экструзии и формовки полимеров и композитных материалов.

По результатам переговоров стороны отметили, что необходимо установить более тесные контакты между исследовательскими группами университета и экспертами компании по конкретным направлениям и договорились провести несколько тематических онлайн встреч. Ближайшие из них будут посвящены биомедицинским полимерам и углеродным композитам. Учитывая широкий спектр исследовательских возможностей и запросов Sinopec, в кооперацию может быть вовлечено множество научных групп университета, чему будут активно содействовать международные службы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI