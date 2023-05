Правительство расширило возможности программы «Фабрика проектного финансирования»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

равительство продолжает поддержку инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики. По поручению Президента принято решение расширить возможности программы «Фабрика проектного финансирования», чтобы снизить нагрузку на ее участников. Обновленные условия программы утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В первую очередь, постановлением смягчаются требования к заемщикам. В частности, с 20 до 15% снижается минимальная доля собственных средств инвесторов по проектам, которые будут одобрены в течение 2024 года. При этом доля участия «ВЭБ.РФ» в финансировании таких проектов будет составлять до 25%, остальную сумму нужно занять у банков. Аналогичное решение было принято в прошлом году и распространялось на проекты, одобренные в 2022-2023 годах.

Во-вторых, у инвесторов теперь появится возможность заменять кредитное финансирование «ВЭБ.РФ» на предоставление поручительств от госкорпорации. Таким образом, участники программы станут более свободны в выборе кредитной организации и условий кредитования.

В-третьих, предприниматели смогут реализовывать инвестиционный проект на базе уже действующих компаний – без образования дополнительных юридических лиц. Решение будет действовать на постоянной основе, а не в качестве временной антикризисной меры, как это было ранее.

Кроме того, в рамках программы за счет вложений «ВЭБ.РФ» и банков будут созданы Фонды акционерного капитала, которые смогут предос¬тавлять на инвестпроекты недостаю¬щие финансы – от 5 до 10% их стоимости.

«Рассчитываем, что все эти меры повысят доступность проектного финансирования, увеличат объемы кредитования организаций, создающих перспективные производства», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 22 мая.

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов сказал, что снижение порога по собственным средствам для вхождения проекта в Фабрику позволит реализовать большее количество крупных инвестиционных проектов по всей стране и привлечет дополнительные деньги в экономику. «Что касается “замены” кредитного финансирования госкорпорации на ее поручительства – то это возможность, которая позволит высвободить реальные средства ВЭБ.РФ на поддержку других проектов, а клиенту Фабрики дать больше инструментов. При этом риски поручительствами в рамках Фабрики проектного финансирования полностью покрываются».

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Они предоставляют заемщику синдицированный, то есть совместный кредит. Оператором программы, координирующим ее работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает «ВЭБ.РФ». Сейчас в рамках «Фабрики» реализуется 25 проектов более чем на 1,5 трлн рублей и одобрено еще восемь на сумму порядка 400 млрд рублей.

Постановление подготовлено для исполнения поручений Президента по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 3 ноября 2022 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI