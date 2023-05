О прекращении с 1 июня 2023 год расчета облигационных индексов по шкале международных рейтинговых агентств

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа напоминает, что в соответствии с ранее опубликованными сообщениями, с 1 июня 2023 года прекращается расчет облигационных индексов, сегментированных по шкале международных рейтинговых агентств.

Московская биржа с 2020 года рассчитывает облигационные индексы, в которых для оценки кредитного качества корпоративных и муниципальных облигаций используются кредитные рейтинги, присвоенные аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

Биржа рекомендует всем пользователям индексов, сегментированных по шкале международных рейтинговых агентств, перейти на использование индексов по национальной шкале, осуществив все необходимые мероприятия до 1 июня 2023 года.

Перечень индексов, расчет которых прекращается с 1 июня 2023 года.



