Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

университета ка рьер Борок». Эта модель поможет будущим инженерам разобраться в технологических процессах во время обу чения на программах магистратуры ПИШ НГУ, а также позволит позволит компании-разработчику кар ьера создать единую эффективную систему контроля за производственными процессами.

— У нас возникла идея создать виртуальный карьер в партнерстве с компанией, которая занимается разр аботкой карьера Борок. Поэтому у нас есть цель сделать 3D-модель карьера, затем загрузить ее в VR и также встроить сист емы мониторинга, чтобы, например, отслеживать движение и позиционирование транспорта или состояние мас сива пород. Таким образом, мы получаем некую живую модель карьера, на которой студенты могут научитьс я работать с реальными объектами в виртуальном пространстве, а наши партнеры смогут организовать вн утренние производственные процессы и оптимизировать работы на карьере, — объяснил заместитель завед ующего кафедрой геофизики Геолого-геофизического факультета НГУ, сотрудник ПИШ НГУ Антон Дучков.

Справка:

Новосибирское месторождение щебня «карьер Борок» разрабатывается с 1908 года. Разведанные геологические запасы превышают 17 миллионов кубических метров. Добываемый на карьере Борок гранитный щебень – это наиболее востребованный строительный материал ; ктябрьский мост, жилой комплекс Академгородка, Ипподромская магистраль, Бердское шоссе и еще более 1000 объектов строительства Новосибирской области.

В начале апреля ученые сделали облет территории месторождения на беспилотнике, чтобы собрать не обходимые данные для создания 3D-модели. По словам Дучкова, итоговый вариант модели будет готов в ближайшее время. Следующий шаг ученых – интеграция модели в VR-пространство в VR-лаборатории ПИШ НГУ.

一 VR-студия ー первый шаг на пути к современному качественному образованию, которое смогут пол учить будущие инженеры в НГУ. Оборудование VR-студии идет полным ходом. На сегодняшний день у нас установлены VR-очки, которые также подключены к телевизору, чтобы вне шние наблюдатели могли следить за работой с моделью. Отдельное помещение под лабораторию будет оформлено позднее.

Этот проект по карьеру Борок станет первым VR-проектом в рамках ПИШ и продемонстрирует возможности и перспективы взаимодействия с индустриальными партнерами, а также развития образовательных прог рамм ПИШ НГУ, ー отметил ученый.

Справка:

«Perfectos de búsqueda»– федеральный проект национального проекта «Наука и университеты», главная цель которого – подготов ить квалифицированные кадры для высокопроизводительного, экспортно ориентированного сектора экономики страны. К 2030 году на базе вузов должны быть созданы 30 школ в партнерстве с высокотехнологичными ко мпаниями, такими как РЖД, «Росатом», «Ростех», корпорация «Иркут» и другими. К концу 2030 года до 10 тысяч преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ должны пройти профессиональную переподготовку.

Передовая инженерная школа Новосибирского государственного университета «Когнитивная инженерия»julio de 2022. Más detalles ета и индустриальных партнеров, объединенных выполнением комплексных технологических проектов и подготовкой передовых инженерных кадров.

Партнеры ПИШ НГУ – Медико-Биологический Союз, Газпром нефть, СИАНТ, Объединенная Двига телестроительная Корпорация, АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва, HealthNet y др.

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