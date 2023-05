«Не пропустил ни одной пары»: студенты рассказали будущим абитуриентам, как в Вышке готовят инноваторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

О траектории «Исследования и разработки» (R&D) рассказала Юлия Оганова — руководитель направления в НТИ, проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». Она имеет опыт работы со стартапами с 2018 года, до недавнего времени руководила акселератором в дорожно-транспортной отрасли. Юлия уже училась на кафедре менеджмента инноваций — прошла здесь курс повышения квалификации Андрея Цымбала «Коммерциализация наукоемких технологий», после чего получила «раннее приглашение» к поступлению в магистратуру. Удалось собрать неплохое портфолио, так как в рамках своей работы она писала статьи в журналы, выступала и активно продвигала концепцию открытых инноваций. По оценке Юлии, магистратура Вышки отличается от классического специалитета, где она училась раньше, тем, что здесь много командной работы и проектной деятельности. На семинар наставника приглашают гостей с опытом внедрения инноваций в крупных компаниях, и у них всегда можно поинтересоваться, как они организуют процессы в рамках своей работы. И наконец, траекторию «Стартап» участникам мероприятия представил Альберт Тажикулов, сооснователь ООО «Миолимб» (разработка и выпуск комплектующих для протезов). Свою компанию он охарактеризовал так: «Собрались инженеры бизнес делать, а он не делается». Умные, разбирающиеся в технике люди, умеющие создавать протезы, могли посчитать стоимость научной разработки, но не понимали, как вывести ее на рынок. О магистерской программе Альберт узнал случайно. Изучил профессорско-преподавательский состав, «понял, что это не классические преподаватели, которые остались на кафедре работать». Чтобы разобраться в учебном плане, ему пришлось «яндексить». По словам студента, он «поймал кайф с первого дня обучения» и, хотя не ставил себе целью посещать все пары, в итоге не пропустил ни одной. Благодаря учебе Альберт подготовил качественные презентации компании (причем каждый преподаватель приложил к ним руку) и проработанную бизнес- и финансовую модель, стал своим на переговорах, работал в одной команде с настоящими спецами в своей области, которые помогли ему под другим углом посмотреть на проект. «Кафедра действительно инновационная — здесь все движется вперед. Рекомендую идти сюда тем, кто хочет обуздать хаос, свойственный стартапам, и лучше понять продукт, который вы сами разрабатываете», — резюмировал он. После того как студенты ответили на вопросы будущих абитуриентов, раскрыв им и другие секреты обучения на программе, для всех участников мероприятия был организован инноквиз — интеллектуально-развлекательная битва, посвященная инновациям, технологиям и стартапам. Участников разделили на команды по три человека, после чего предложили ответить на множество вопросов по инновационной тематике в ходе четырех раундов. Пользоваться интернетом запрещалось, ответы нужно было записывать на бланке. В первом раунде участники должны были вспомнить, например, как называют стартап с рыночной стоимостью свыше 1 млрд долларов (варианты ответов: «зебра», «нарвал», «единорог», «десятирог»), а в третьем — нетипичное для России название населенного пункта в Челябинской области, появившееся после войны 1812 года, которое было обыграно при строительстве в этом селе вышки сотовой связи необычной формы (оказалось, населенный пункт называется Париж, а вышка напоминает Эйфелеву башню). На мероприятии также состоялся фуршет, на котором можно было продегустировать инновационные продукты растительного происхождения, например кусочки, с виду напоминающие мясо, но сделанные из растительных волокон. Компания — производитель этих продуктов установила с кафедрой менеджмента инноваций партнерские отношения, чтобы представить свои разработки и найти единомышленников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI