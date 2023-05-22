Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2023 года

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2023 года, подго товленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2023 года, а динамика – в сравнении с пе рвым кварталом 2022 agosto.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

Комиссионные доходы сократились на 6,5%, до 9,96 млрд рублей.

Чистый процентный доход вырос на 21,0%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестицион ного портфеля повысился на 20,4%.

Операционные доходы увеличились на 6,9%.

Операционные расходы снизились на 17,9%. Соотношение расходов и доходов снизилось на 7 п.п., до 23,4%.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17,4%, hasta 14,30 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 julio

На срочном рынке запущены пять новых расчетных фьючерсных контрактов на четыре рублевые вал ютные пары (TRY/RUB, HKD/RUB, AED/RUB, INR/RUB) y на биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 ETF (código total – NIKK).

92 млрд рублей.

На срочном рынке биржевая комиссия за сделки с опционами была снижена в 5 раз, чтобы повысить привлекательность и удобство торговли опционами для всех категорий клиентов.

Términos de uso MOEX Trade SE м связи.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

ЦГРМ ​​“Генетико”, предоставляющий медицинские услуги, провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек 179 млн рублей. Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос превысил 439 млн рублей.

На конец апреля 25 млн человек имели брокерские счета на Бирже. С начала года было зарегистрировано более 2 млн новых уникальных счетов.

Биржа приобрела 50,1% акций компании ProCompliance, ведущего разработчика программного обеспечения, для автоматизации комплаенс-услуг на финансовом рынке. В течение трех лет доля в компании может быть увеличена до 100%.

Запущен новый сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами ч ерез центрального контрагента (ЦК). Потенциально он может стать прообразом pre-IPO-площадки.

На срочном рынке начались торги расчетными фьючерсными контрактами на две рублевые валютные па ры (KZT/RUB, AMD/RUB) тута стволовых клеток человека (ISKJ).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели

Yo кв. 2023

Yo кв. 2022

Динамика годовая

IV кв. 2022

Динамика квартальная

Операционные доходы

23 211,1

21 721,1

6,9%

–

–

Комиссионные доходы

9 960,0

10 647,8

-6,5%

9 855,2

1,1%

Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход) [1]

13 185,1

10 899,7

21,0%

–

–

Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестицион ного портфеля [2]

13 176,7

10 945,2

20,4%

–

–

Прочие операционные доходы

66,0

173,6

-62,0%

–

–

Операционные расходы

5 423,5

6 602,9

-17,9%

6 046,1

-10,3%

Расходы на персонал

2 712,1

3 067,0

-11,6%

3 147,1

-13,8%

Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств

1 570,1

1 597,4

-1,7%

1 482,4

5,9%

Прочие общие и административные расходы

1 141,3

1 938,5

-41,1%

1 416,6

-19,4%

Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения

17 787,6

15 118,2

17,7%

–

–

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ)

46,1

-5 103,3

–

–

–

Прочие убытки от обесценения и резервы

-0,8

–

–

–

–

Прибыль до налогообложения

17 832,9

10 014,9

78,1%

14 195,1

25,6%

Налог на прибыль

-3 498,4

-1 915,5

82,6%

-3 003,7

16,5%

Чистая прибыль

14 334,5

8 099,4

77,0%

11 191,4

28,1%

Базовая прибыль на акцию в рублях

6,35

3,59

76,9%

–

–

Чистая прибыль

14 334,5

8 099,4

77,0%

11 191,4

28,1%

Изменения резерва под ОКУ

-46,1

5 103,3

–

–

–

Прочие убытки от обесценения и резервы

0,8

–

–

–

–

Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ и прочим обесценением и резервами

9,1

-1 020,7

–

–

–

Скорректированная чистая прибыль

14 298,3

12 182,0

17,4%

–

–

EBITDA

19 069,7

11 052,7

72,5%

15 330,1

24,4%

Изменения резерва под ОКУ

-46,1

5 103,3

–

–

–

Прочие убытки от обесценения и резервы

0,8

–

–

–

–

EBITDA efectivo

19 024,4

16 156,0

17,8%

–

–

Rentabilidad por EBITDA

82,0%

74,4%

7,6 п.п.

–

–

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

Показатели

Yo кв. 2023

Yo кв. 2022

Динамика годовая

IV кв. 2022

Динамика квартальная

Общие и административные расходы

2 711,4

3 535,9

-23,3%

2 899,0

-6,5%

Амортизация нематериальных активов

962,8

752,8

27,9%

846,6

13,7%

Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов

333,3

559,6

-40,4%

347,4

-4,1%

Амортизация основных средств

274,0

285,0

-3,9%

288,4

-5,0%

Профессиональные услуги

239,1

199,7

19,7%

268,1

-10,8%

Налоги, кроме налога на прибыль

182,6

313,3

-41,7%

153,7

18,8%

Комиссии маркетмейкеров

153,2

131,8

16,2%

138,0

11,0%

Расходы на рекламу и маркетинг

123,8

797,9

-84,5%

153,0

-19,1%

Вознаграждения агентам

115,8

128,5

-9,9%

104,9

10,4%

Услуги регистраторов и иностранных депозитариев

88,9

132,2

-32,8%

134,7

-34,0%

Аренда и содержание офисных помещений

88,5

86,1

2,8%

96,9

-8,7%

Информационные услуги

77,3

90,8

-14,9%

64,5

19,8%

Коммуникационные услуги

22,3

25,1

-11,2%

26,1

-14,6%

Расходы на благотворительность

11,5

–

–

107,9

-89,3%

Расходы на охрану

7,2

7,5

-4,0%

7,3

-1,4%

Командировочные расходы

6,0

2,6

130,8%

6,0

0,0%

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

5,7

2,4

137,5%

109,3

-94,8%

Транспортные расходы

3,9

4,4

-11,4%

5,7

-31,6%

Прочие

15,5

16,2

-4,3%

40,5

-61,7%

Расходы на персонал

2 712,1

3 067,0

-11,6%

3 147,1

-13,8%

Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов

1 947,2

2 318,0

-16,0%

2 623,4

-25,8%

Налоги на фонд оплаты труда

665,3

633,1

5,1%

459,6

44,8%

Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов

84,5

114,8

-26,4%

46,3

82,5%

Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами

15,1

1,1

1 272,7%

17,8

-15,2%

Итого операционные расходы

5 423,5

6 602,9

-17,9%

6 046,1

-10,3%

Количество сотрудников (на конец периода), чел.

2 379

2 381

-0,1%

2 339

1,7%

Операционные расходы за первый квартал 2023 года снизились на 17,9%, в основном за счет сокращения расходов на рекламу и маркетинг.

Снижение расходов на персонал на 11,6% en значительной степени объясняется списанием дополнительн ых резервов на выплату премий, накопленных в течение 2022 года.

Численность персонала почти не изменилась, снизившись всего на 0,1%.

Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 84,5% в связи с завершением рекламной кампании плат формы Финуслуги.

Сумма налогов, за исключением налога на прибыль, снизилась на 41,7% в результате сокращения о благаемых налогом (НДС) расходов на маркетинг и обслуживание ИТ.

Расходы на амортизацию и техническое обслуживание снизились на 1,7%, в то время как расходы на амо ртизацию выросли на 19,2%. Añadir a la cesta para 2022 agosto. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 40,4%, так как ряд иностранных поставщиков прекратили пре доставление услуг.

За вычетом маркетинговых расходов и налогов, кроме налога на прибыль, общие и административные р асходы в первом квартале 2023 снизились всего на 0,8%.

Объем капитальных затрат составил 0,56 млрд рублей, средства в основном были направлены на раз работку и приобретение программного обеспечения.

Обновленный прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 10–14%.

Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2023 год: 4–6 млрд рублей. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы технического переоснащения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели

Yo кв. 2023

Yo кв. 2022

Динамика годовая

IV кв. 2022

Динамика квартальная

Рынок акций

Комиссионные доходы, млн рублей

998,3

1 538,4

-35,1%

701,8

42,2%

Объем торгов, млрд рублей

3 304,1

9 295,0

-64,5%

2 656,7

24,4%

Рынок облигаций

Комиссионные доходы, млн рублей

693,6

291,3

138,1%

982,0

-29,4%

Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей

3 969,6

1 991,7

99,3%

6 673,3

-40,5%

Валютный рынок

Комиссионные доходы, млн рублей

1 475,0

1 466,3

0,6%

1 508,5

-2,2%

Объем торгов, млрд рублей

60 939,0

103 527,9

-41,1%

50 716,2

20,2%

Денежный рынок

Комиссионные доходы, млн рублей

2 249,0

2 763,4

-18,6%

2 416,2

-6,9%

Объем торгов, млрд рублей

186 928,6

192 800,6

-3,0%

165 830,2

12,7%

Срочный рынок

Комиссионные доходы, млн рублей

1 178,1

1 204,9

-2,2%

924,9

27,4%

Объем торгов, млрд рублей

13 771,4

35 534,7

-61,2%

11 343,7

21,4%

Расчетно-депозитарные услуги

Комиссионные доходы, млн рублей

2 157,0

2 148,9

0,4%

–

–

Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей

61 596,7

67 882,5

-9,3%

–

–

Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.)

1 209,0

1 234,6

-2,1%

–

–

Информационные услуги, млн рублей

281,0

347,7

-19,2%

258,1

8,9%

Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей

400,1

288,0

38,9%

361,4

10,7%

Листинг и прочие услуги, млн рублей

158,4

116,1

36,4%

199,0

-20,4%

Услуги финансового маркетплейса, млн рублей

235,6

186,4

26,4%

217,9

8,1%

Прочие комиссионные доходы, млн рублей

133,9

296,4

-54,8%

–

–

Чистый процентный и прочий финансовый доход

Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей

13 185,1

10 899,7

21,0%

–

–

Инвестиционный портфель, млрд рублей

2 249,2

2 019,2

11,4%

–

–

Капитализация рынка акций на 31 марта 2023 года составила 43,44 trln рублей (556,90 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций сократились на 35,1%. Объемы торгов сократились на 64,5% на фоне снижения оборачиваемости торгов. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется новой асимметричной ст руктурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.

Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 2,4 раза. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился вдвое. Эффективная комиссия на рынке облигаций выросла на фоне более высокой активности корпоратов на перви чном рынке и обновленных тарифов, которые были введены в действие в начале года.

Комиссионные доходы денежного рынка снизились на 18,6%. Объем торгов сократился на 3,0%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов возникла на фоне уменьшения средних сро ков операций репо с КСУ и роста доли репо без ЦК в структуре торговых объемов.

Комиссионные доходы на валютном рынке остались почти на том же уровне, рост составил всего 0,6%. Объем торгов уменьшился на 41,1%. Динамика эффективной комиссии объясняется новой структурой тарифов, введенной в действие в августе 2022 agosto. Структура объема торгов сместилась в сторону более прибыльного спот-сегмента. Объем торгов спот-инструментами уменьшился на 32,3%. Объемы операций своп сократились на 44,9%.

Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 2,2% при уменьшении объема торгов на 61,2%. Динамика эффективной комиссии объясняется смещением структуры объемов торгов в сторону высокомар жинальных товарных деривативов. Объемы торговли индексными и валютными деривативами снизились на 87,3% и 52,4% соответственно. Объем торгов контрактами на товарные инструменты уменьшился на 39,3%. Эффективная комиссия была в значительной степени обусловлена ​​введением асимметричной тарифной структуры в июне 2022 года.

Прочие комиссионные доходы снизились на 2,1%. Доходы от продажи информационных услуг снизились на 19,2% по двум основным причинам: 1) прек 2) укрепился рубль. Prod. бновленным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных и доступ а – SIMBA ASTS y FIFO TWIME ASTS – на рынке акций и валютном рынке. Листинг и прочие услуги выросли на 36,4% в связи с оживлением активности на первичном рынке облига ций. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 26,4%, до 235,6 млн рублей. Прочие ко mecón. а че regalo

Размер собственных средств Биржи[3] по итогам первого квартала 2023 года составил 114,82 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2023 года, подготовле нная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе “Акционерам”..

Información de contacto:

Inversionistas:

СМИ:

Антон Терентьев+7 495 363 3232ir@moex.com

Лев Быстров+7 495 363 3232pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площа дкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами дене жного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная о рганизация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выпо центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Moscú, abril de 2013 твенной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и Dr. ятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как “ожидают ”, “полагают”, “оценивают”, “намереваются”, “будут”, “могли бы”, “могут”, включая отрицательные формы д анных глаголов , а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, кот орые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления н еожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной Общества б удут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогно зного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельно сти, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в кот орых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Общ еством и его деятельностью.

[1] Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочи х процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой с тоимости через прибыль или убыток, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справе дливой стоимости через прочий совокупный доход, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.

[2] Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочи х процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой с тоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (en сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по фина нсовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).

Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансо вых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовы х организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупны й доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств клиентов, привлеченных банковских кредитов “овернайт”, кредиторской задолже нности перед депонентами и контрагентами, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящи хся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и про чих финансовых обязательств.

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