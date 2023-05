МНСК-2023 объединила более 2 500 студентов в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 17 по 26 апреля в Новосибирском государственном университете состоялась 61-ая Международная студенческая конференция (МНСК-2023). Для представления исследований и обмена опытом с коллегами в университет приехали студенты со всей страны, а также из Казахстана и Беларуси. Также на школьной секции по разным предметам выступили школьники из нескольких регионов. Суммарно в масштабном научном событии приняло участие более 2 500 молодых исследователей (для сравнения: в 2022 году участников было чуть больше 2 200).

一 С моей точки зрения, студент, который хочет посвятить жизнь научным исследованиям, должен участвовать в научных конференциях, чтобы результат его работы был известен не только его научному руководителю, ー поделилась мнением студентка 3 курса направления «История» Гуманитарного института НГУ Дарья Лавинюкова.

Секции на конференции были разделены по разным отраслям науки: экономика, право, журналистика, алгебра, физика, информационные технологии, геология, история и т.д. Выступить с докладом и не только получить бесценный опыт публичного выступления, но и услышать замечания и конструктивную критику можно было как очно, так и дистанционно. По итогам защиты докладов около 700 студентов НГУ были удостоены дипломов 1,2 и 3 степени.

Подобные достижения могут пойти в плюс не только с точки зрения представления своей работы. Например, дипломы различных степеней можно подавать как достижение для получения повышенной государственной академической стипендии. А еще некоторые преподаватели засчитывают выступление на МНСК как защиту курсовой работы.

一 Я выступала с докладом «Эволюция грамматической категории гендера в английском языке и разница в переводе гендерно-маркированных единиц для людей, владеющих английским языком». Название длинное, знаю. Доклад был связан с гендерной лингвистикой, с тем, как люди воспринимают слова в женском, мужском, среднем роде в английском языке и какое подставят в предложение, если у них будет выбор, ー рассказала студентка 1 курса магистратуры направления «Филология» ГИ НГУ Виктория Политина.

一 Доклад на тему: «Роль Мин Ёнхвана в развитии русско-корейских отношений конца XIX века» я представляла на секции Востоковедения. В докладе я проанализировала развитие русско-корейских отношений второй половины 19 века и объяснила влияние дипломатической миссии Мин Ёнхвана в Россию на дальнейшее взаимовыгодное этих двух стран, ー добавила третьекурсница направления «Востоковедение» ГИ НГУ Анастасия Уханова.

一 Я выступал с докладом «Численное моделирование детонационных процессов с учетом уравнений газовой динамики и термодинамики реагирующих смесей». В нем описывался созданный на основе метода Годунова численный алгоритм и проведен ряд сравнений экспериментальных результатов с результатами моделирования, ー поделился пятикурсник Физического факультета НГУ Александр Туманик.

Многие участники отмечают, что участие в конференции ー ценный опыт, приобретение новых знаний.

一 В ходе работы моей секции наблюдалась дружная рабочая атмосфера, в которой не было места волнению и страху. Если бы я не заканчивала университет в этом году, то с радостью приняла бы участие в следующем году, ー отметила студентка 2 курса ординатуры Института медицины и психологии НГУ В. Зельмана Аяна Дашеева.

Справка: Международная научная студенческая конференция (МНСК) является крупнейшей конференцией, которая посвящена актуальным вопросам развития фундаментальных и прикладных наук в России и за рубежом. Проводится ежегодно. В этом году она являлась 61-й по счету. Помимо студенческих секций, на конференции действовали школьные секции, которые были разбиты на 13 направлений: Информационные технологии, Гуманитарные науки, Физика, Машинное обучение и нейросети, Биология, Инженерное моделирование, Биоинженерия и Биоинформатика, Автоматика и робототехника, Химия, Археология, Интеллектуальные системы, Молекулярная биология и биохимия, Краеведение и этнография Сибири. Количество участников в школьных секциях составило почти 300 человек.

