Магистры программы по Data Science предложили решения для бизнес-задач от Иви, Работа.ру, 2Т и Garpix

На программе онлайн-магистратуры Центра «Пуск» МФТИ «Науки о данных» завершился очередной этап учебной практики студентов – хакатон по решению бизнес-задач, реализованной при участии представителей нескольких бизнес-индустрий – компаний Иви, Работа.ру, 2Т и Garpix.

Задачи для хакатона были предложены экспертами компаний-партнеров на основе текущего бэклога – реальных вызовов, стоящих перед командами сегодня. Онлайн-кинотеатр Иви предложил студентам разработать ML-модель или алгоритм, который переводит видео из горизонтального формата в вертикальный для мобильных телефонов. Студентам, взявшимся за задачу от Работа.ру, предстояло разработать модель рекомендации вакансий. Компания 2Т предложила студентам собрать аналитику о стартапах, чтобы выявить критерии их успеха. А для компании Garpix студенты разрабатывали модель прогнозирования результирующих метрик алгоритмов, применяемых в сервисе Garpix Load System.

Студенты выбирали задачу, которая больше всего соответствует их карьерному треку, объединялись в команды и работали над решением в течение трех недель. Завершил работу хакатона демо-день, где представители партнеров оценили предложения команд и отметили для себя талантливых кандидатов на стажировки.

«Мы в Иви всегда рады получать новые и свежие идеи. У каждого сотрудника есть возможность реализовать то, что он придумал. Поэтому Хакатон в МФТИ – это win-win решение, которое позволяет студентам погрузиться в атмосферу интересных задач, которые мы на ежедневной основе решаем в Иви, а для нас – по-новому взглянуть на текущие проблемы и вызовы», – прокомментировала руководитель отдела развития корпоративной культуры, HR-бренда и внутренних коммуникаций из компании ИВИ Анастасия Миронова.

По словам заместителя генерального директора ООО “Гарпикс” по исследовательской и образовательной работе, Сергея Мишурова, все команды, представившие решения, подошли к поставленной задаче на 100 % неформально, нешаблонно.

«Некоторые команды смогли получить не только количественные оценки по метрикам задачи, но и качественные. Это значит, что решение получилось не только инженерным, а и научно-исследовательским – как минимум почву для прояснения некоторых теоретических проблем дискретной оптимизации, значимых для развития нашего сервиса Garpix Load System, мы получили. Работа с командами хакатона дала нам повод подумать и над некоторыми изменениями в собственном производственном цикле. Полученные модели позволят повысить точность решений и оптимизировать загрузку вычислительных мощностей сервиса», – подчеркнул Сергей Мишуров.

«Хочу выразить благодарность экспертам компаний Иви, Работа.ру, 2Т и Garpix за открытость новым форматам, готовность делиться актуальными творческими задачами и честную обратную связь. Участие практикующих экспертов в образовательных инициативах на вес золота, и мы будем продолжать развивать практический трек, чтобы инвестированное вами время было плодотворным, а у студентов всегда была возможность наращивать свою экспертизу через решение аутентичных задач из разных отраслей», – отметила Дарья Гриц, директор по цифровизации МФТИ.

