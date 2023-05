Как логисту стать логистом: простым языком о сложном

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли состоялись кейс-дни «Как логисту стать логистом». Участниками стали более 250 студентов из пяти петербургских колледжей, которые получают специальность «Операционная деятельность в логистике». Организатор — Высшая школа производственного менеджмента. Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта институциональных изменений программы «Приоритет-2030» СПбПУ.

В программу вошли лекционные занятия, мастер-классы и бизнес-игры. Ребята узнали, что такое реальная логистика, какие возможности и направления развития в управлении цепями поставок существуют на рынке, и какое место занимает высшее образование в процессе формирования высококвалифицированного специалиста логистической сферы.

В институте мы уделяем большое внимание подготовке студентов в рамках так называемой концепции непрерывного обучения “колледж — вуз”. Она объединяет образовательный потенциал учащихся на уровнях среднего профессионального и высшего образования. Эффективными инструментами являются интегрированные учебные планы, в том числе взаимодополняющие учебные дисциплины, которые объединяют в преподавании различные компетенции. За счёт этого обеспечивается целостность и системность освоения материала на двух уровнях образования. Поэтому системная работа Высшей школы с профильными колледжами по образовательным программам, находящимся в единой области профессий и сфер деятельности, очень важна и актуальна ,— отметил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

В первый день мероприятия представители компании ОЗОН во главе с руководителем отдела подбора персонала Северо-Западного федерального округа и Центра Светланой Кубчак и региональным руководителем обучения Ниной Перегудовой провели специальную бизнес-игру — симулятор функционирования фулфилмента со всеми стадиями осуществления логистического процесса: приёмка, сортировка, распределение на складе, сборка заказов и оценка качества работы.

Бизнес-консультант Открытой школы бизнеса, старший преподаватель Высшей школы технологического предпринимательства ИППТ Дмитрий Гаврилов провел демонстрационную сессию бизнес-симулятора, в которой раскрыл тонкости логистики и управления цепями поставок. Основатель и управляющий партнёр партнёрства «Жизнеспособная система управления» Дмитрий Егоров представил реальные данные и собственные разработки в области управления запасами в цепях поставок в условиях неопределенности.

Во второй день сотрудники Высшей школы производственного менеджмента подготовили и провели в соревновательном формате серию мастер-классов по логистике и управлению цепями поставок.

За активные действия каждый участник получал баллы, которые назывались корпоративной валютой «ВШПМ-коины». Их можно было обменять на брендированные полезные вещи от университета в импровизированном магазине сувенирной продукции — ВШПМ-маркете.

На сегодняшний день Высшая школа сотрудничает с пятью колледжами, в которых реализуется образовательная программа “Операционная деятельность в логистике”. В следующем году планируем пригласить в наше “сообщество логистов” еще два колледжа. На кейс-дни студенты приезжали со своими кураторами и преподавателями, которые оценили происходящее с экспертной и педагогической точки зрения. Мы благодарим наших стратегических бизнес-партнёров, которые подготовили профессиональные и интересные образовательные активности для ребят , — рассказала директор ВШПМ Ольга Калинина.

