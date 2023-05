Интервью Максима Решетникова по итогам XIV международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Адаптация бизнеса к новым условиям, оживление производства и рост реальных доходов населения позволили правительству улучшить прогноз по экономике России. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях XIV международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Согласно обновлённой оценке ведомства, в 2023 году ВВП страны увеличится на 1,2% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0,8%. При этом, как подчеркнул министр, власти планируют сделать всё для того, чтобы итоговый рост оказался ещё выше ожиданий. По словам Решетникова, российские предприниматели продолжают выстраивать новые экспортные маршруты, в то время как на смену ушедшим из РФ западным брендам приходит всё больше компаний из дружественных стран.

— Максим Геннадьевич, на форуме в Казани министерство активно участвует в сессиях, посвящённых расширению сотрудничества со странами исламского мира. С какими государствами сейчас обсуждается возможность заключить соглашение о зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС?

— Стоит отметить, что у нас уже есть временное соглашение о ЗСТ с Ираном, и, мы надеемся, в ближайшее время оно трансформируется в постоянную зону свободной торговли, такую полноценную. Это значит, что она будет охватывать 90% нашего товарооборота. Мы к этому идём.

Одновременно у нас идут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами, и стоит задача уже к концу текущего года заключить соглашение о зоне свободной торговли товарами. Также идёт обсуждение с Индонезией. Это пока основные направления, где мы сейчас ведём переговоры. Ну разумеется, мы открыты к диалогу и с другими странами и тоже их призываем к этому.

— В 2022 году многие международные компании стали массово объявлять об уходе из России. Как это отразилось на экономике и кто сейчас занимает освободившиеся места ушедших брендов?

— Наверное, то, что всем в первую очередь бросилось в глаза, — это уход известных марок одежды, обуви, то есть ретейлеров. Эта ниша достаточно активно заполняется нашими партнёрами, в том числе из арабских государств, а также новыми брендами из евразийских стран. Причём это действительно их собственные марки.

Многие из них научились производить хороший качественный продукт по заказам известных компаний, и, наработав всю эту практику, они воспользовались высвобождением нашего рынка и теперь предлагают хорошие товары, но уже под своими брендами. То есть процесс трансформации идёт.

Понятно, что ещё необходимы вложения в маркетинг, рекламу и продвижение, а это требует времени. Тем не менее если сначала конкуренция у нас на рынке снизилась, то сейчас она будет восстанавливаться. Мы это всячески приветствуем, поскольку это выбор потребителей, а чем выше конкуренция, тем больше предложение и меньше рост цен. То есть это ещё и такой важный антиинфляционный фактор.

Наша задача — вовремя сертифицировать эту продукцию, максимально упрощать её ввоз и развивать логистику. Всё это часть нашей стратегии по переориентации, которую правительство по поручению президента запустило ещё год назад, и сейчас она даёт определённые плоды.

— Как в этом смысле изменилось сотрудничество именно с арабскими странами?

— Ну, с Ближним Востоком у нас товарооборот вырос в полтора раза, как и с рядом других государств-партнёров. Не будем никого из них называть, чтобы не подставить, так как понимаем, под каким давлением они находятся.

При этом надо понимать, что те страны, которые увеличивают товарооборот с Россией сейчас, действуют в первую очередь в собственных интересах, создавая у себя рабочие места, налоги и занимаясь своим экономическим развитием. Просто взаимодействие с Россией для многих сейчас — это очень эффективный способ решить ряд своих экономических проблем.

С одной стороны, конечно, многие наши партнёры проявляют осторожность. С другой — они проявляют последовательность и волю в защите национальных интересов, так как понимают, что экономическое будущее вместе с Россией перспективнее.

— Недавно министерство улучшило прогноз по экономике России и теперь ждёт увеличения ВВП на 1,2% по итогам 2023 года вместо сокращения на 0,8%. С чем связана такая переоценка?

— Такое улучшение связано с несколькими факторами. Во-первых, мы видим рост внутреннего спроса, вызванный увеличением реальных доходов населения.

С одной стороны, сейчас начали расти заработные платы, государство при этом активно индексирует социальные выплаты, а доходы предпринимателей также восстанавливаются. С другой — люди, постепенно восстановив свои сбережения, начинают больше тратить. То есть возвращается потребительская модель поведения, что и приводит к росту внутреннего спроса.

На это начинают реагировать и промышленность, и сфера услуг, а также торговля, строительство и транспорт. В результате мы сегодня наблюдаем рост производства по многим направлениям и активизацию импортозамещения.

Во-вторых, наши экспортёры адаптируются к новым условиям. По мере нормализации цепочек поставок у нас восстанавливается и несырьевой неэнергетический экспорт. Кроме того, цифры по инвестициям в прошлом году оказались достаточно сильными, и мы ожидаем, что в 2023-м они останутся в положительной зоне. Всё это дало нам возможность улучшить наши оценки.

Тем не менее прогноз сам себя не выполнит. Поэтому любое улучшение напрямую зависит от тех усилий, которые мы предпринимаем. Правительство вместе с Банком России по поручению президента прикладывает много сил для восстановления торговли, перестройки транспортных цепочек и логистики, а также нормализации ситуации с финансовыми расчётами. То есть идёт большая работа.

Конечно, основная тяжесть сейчас лежит на плечах бизнеса. Именно предприниматели обеспечивают экономический рост, и от их настроений, упорства, силы, веры в себя и нашу страну во многом зависят эти цифры. То, что цифры улучшаются, — большая заслуга наших компаний, которым действительно сейчас приходится работать в очень непростых условиях. Всем им хотелось бы пожелать упорства и веры.

— Стоит ли ожидать, что итоговый рост экономики по итогам 2023 года может оказаться ещё выше нынешнего прогноза?

— Мы делаем всё, что для этого требуется.

