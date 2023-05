Доцент ИЭФ Константин Андрианов принял участие в Международной конференц-сессии «Государственное управление и развитие России: цивилизационные вызовы и национальные интересы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 мая 2023 года доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Константин Андрианов принял участие в проведении Международной конференц-сессии «Государственное управление и развитие России: цивилизационные вызовы и национальные интересы», прошедшей в РАНХиГС при Президенте РФ.

Константин Андрианов выступил с приветственным словом от ИЭФ ГУУ, а также с пленарным докладом на актуальную в современных условиях тему «Рекомендации по совершенствованию государственной промышленной политики России на современном этапе развития». В своем докладе Константин Николаевич особо акцентировал внимание собравшихся на том, что сегодня, в сложившихся условиях нарастания антироссийской кампании коллективного Запада и военного противостояния России с блоком НАТО, в России необходима кардинальная смена всего экономического курса страны. Нужен переход к новой суверенной экономической политике долгосрочного реального экономического роста в интересах реального сектора отечественной экономики и широких слоев российского общества, направленной на обеспечение продовольственной, финансовой, технологической, промышленной, энергетической безопасности, что обеспечит и национальную безопасность. При этом Константин Андрианов заявил, что важнейшим средством достижения вышеуказанных целей является обеспечение приоритетного развития отечественного комплекса обрабатывающей промышленности; и что в сложившихся условиях, в России необходимо не просто проведение политики импортозамещения, а обеспечение национального промышленного суверенитета.

