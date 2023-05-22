Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

Москве состоялось совместное заседание рабочей группы по реализации программы формирования об щего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации з аконодательства двух стран.

Сопредседателями Рос сии Дмитрий Вольвач и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Напомним, реализация программы способствует продвижению экономического, гуманитарного и инфр аструктурного сотрудничества между Россией и Абхазией. Стороны стремятся к гармонизации законодательства Абхазии с российским законодательством в таких ключевых сферах, как энергетика, таможенное регулирование, банковская, инвестиционная, финансово-бюд жетная и социальная сферы.

«В целом профильные ведомства наших стран ведут скоординированную работу по реализации програм мы. Значительная часть мероприятий уже реализована, остальные проходят завершающую стадию разр аботки и согласования», – отметил Дмитрий Вольвач.

В ходе заседания стороны обсудили детали реализации мероприятий программы. Ver más © сферы.

«Нынешний 2023 год – это последний год на данном этапе реализации мероприятий по гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России, – напомнил Дмитрий Вольвач. – Все вместе, сообща, мы проделали колоссальный объем работы. Будем надеяться, что все мероприятия программы будут реализованы в установленные сроки».

В заседании также приняли участие представители Минфина, Минпромторга, Минобрнауки, Минздрава, М инпросвещения России, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Банка Ро ссии, а также других профильных ведомств обеих стран.

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