Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» состоялось зас едание круглого стола «Россия-Узбекистан. Окно возможностей для расширения торгово-экономического сотрудничества». От минэконо»gзвитиís россии в мерunce.

В своем выступлении он назвал Узбекистан стратегическим партнером России, отношения с которым успе шно прошли самые сложные испытания. «Мы построили новые логистические цепочки, открыли новые рынки и сейчас ставим перед собой новые а мбициозные задачи», – отметил замглавы Минэкономразвития. Ускорению темпов высшем и высоком уровне, а та кже активизация взаимного интереса со стороны бизнеса. Регулярно проводятся заседания двусторонней межправительственной комиссии.

В результате по итогам 2022 года Россия занимает первое место во внешнеторговом обороте Узбекистан а, опережая по этому показателю КНР. Открывается все больше совместных предприятий. В Узбекистане на данный момент работает около 3 тысяч компаний с участием российского капитала. Из них более 700 были созданы в прошлом году.

Растет инвестиционное сотрудничество: объем капиталовложений уже превысил 10 млрд долл. США. Сохранение динамики будет зависеть от усложнения структуры торговых и и нвестиционных связей, сч итает Дмитрий Вольвач. «Раньше деньги шли в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации и с ельское хозяйство. Сейчас – en «несырьевые» сферы: логистику, строительство и науку. Диверсификация инвестиций может стать драйвером нашего экономического сотрудничества», – обратил вни мание он.

Еще один приоритет – развитие логистики. «Узбекистан играет очень важную роль в международном транспортном коридоре «Север-Юг». Этот коридор – мультимодальный, он включает железнодорожный, автомобильный, морской и речно й транспорт, это также коммуникации, трубопроводы, энергетические линии, которые, в свою очередь, сти мулируют развитие бизнеса и жилищного строительства. Меняется глобальная логистика, и здесь у нас с коллегами из Узбекистана очень много новых п ерспективных задач, которые мы обсуждаем, в том числе на форуме», – отметил замглавы Минэкономр азвития.

ЕЭ АС, где Узбекистан имеет статус наблюдателя. «Республика очень активно участвует во многих проектах «пятерки», в том числе по развитию электронн ой торговой цифровизации грузовых перевозок. Это очень важно, и мы это приветствуем», – подтвердил Дмитрий Вольвач.

Среди важных треков диалога с Узбекистаном – повышение прозрачности рынка труда и легализация миграционных потоков. «Российская экономика нуждается в квалифицированных кадрах. Важная эффективная подготовка как в своей стране, так и после прибытия в РФ», – отметил заместител ь министра.

Он также подтвердил, что Россия придает большое значение сотрудничеству в сфере образования с У збекистаном, где действует порядка 1 тыс. русскоязычных школ и 16 филиалов российских вузов. «Готовы поддерживать коллег и организационно, и технически, потому что знаем, что нужны и учеб ные материалы, и учителя, которые могут обучать русскому как иностранному. Здесь тоже очень широкое поле для расширения взаимодействия», – заключил Дмитрий Вольвач.

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