В СПбГАСУ вручили благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга

Александра Еремеева

Ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов, проректор по молодёжной политике Ирина Луговская, доцент кафедры архитектурного проектирования Александра Еремеева, студентки архитектурного факультета Виктория Иванова, Ольга Кучер и Ксения Плетнёва получили благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за активное участие в организации и проведении I Молодёжного арктического форума «Арктика: новое поколение».

«Форум стал важным событием в жизни нашего города и страны, площадкой для объединения амбициозных молодых людей, готовых показать себя в реализации государственной стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации.

Созданное по итогам форума Арктическое молодёжное движение “Ледокол”, без сомнения, станет масштабным ресурсом в интеграции учащейся молодёжи в государственную арктическую повестку и продвижении арктических компетенций Санкт-Петербурга», – говорится в тексте посланий.

Благодарственные письма вручал заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Андрей Анохин, который подчеркнул: у правительства города большие планы по развитию Арктики, и к этой работе будут привлекать студентов. Предстоит активизировать арктический туризм, проводить научные исследования, популяризировать арктическую повестку в медиапространстве, создавать кадровый резерв. В феврале 2024 г. планируется провести II Молодёжный арктический форум «Арктика: новое поколение», на этот раз – всероссийского уровня. Ближайшим шагом станет принятие хартии Арктического молодёжного движения «Ледокол».

Участники движения «Ледокол» предложили организовать коллаборацию СПбГАСУ с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Целью сотрудничества станет проектирование типовых модульных секций для аэропортов арктической зоны. Совместная работа может быть организована на уровне быстрого проекта с последующей глубокой проработкой архитектурных и технологических решений в рамках дипломного проектирования.

Александра Еремеева рассказала о развитии арктического направления в нашем вузе. Она сообщила: «СПбГАСУ – участник научно-образовательного консорциума “Будущее арктической архитектуры и динамика климата”, ведёт научно-проектные разработки для Арктической зоны России. Тема современного проектирования и строительства в арктических условиях ежегодно предлагается для курсового и дипломного проектирования, включена в программу летних архитектурных школ. Разработаны проекты туристических комплексов и общественных пространств для Мурманской области, жилых и общественных зданий для Воркуты, ведётся проектирование для новых районов Салехарда. В июне 2023 года на кафедре архитектурного проектирования состоится защита порядка 30 проектов, предназначенных для Арктики. Сотрудники СПбГАСУ регулярно принимают участие в конференциях и проектных семинарах всероссийского и международного уровня, посвящённых изучению и развитию Крайнего Севера.

За последний учебный год преподаватели и студенты посетили конференции в Мурманске и Норильске, стали участниками и соорганизаторами образовательно-практического семинара в Салехарде. Вуз взаимодействует с главным архитектором Салехарда, планируется развивать сотрудничество с администрациями городов Норильска и Якутска.

Ещё одно начинание – международная летняя школа “Архитектура комплексов экотуризма”, в рамках которой проектируются туристические комплексы для северных территорий. В этом году она состоится в третий раз, участниками станут более 30 студентов из России и зарубежных стран», – заключила преподаватель.

