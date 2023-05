В Политехе обсудили проблемы права в современной России

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 мая в Политехническом университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы права в современной России», посвящённая 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Мероприятие традиционно проводится Высшей школой юриспруденции и судебно-технической экспертизы Гуманитарного института СПбПУ.

Ежегодная конференция «Проблемы права в современной России» проходит уже 24-й раз. В этом году мероприятие охватило широкий круг вопросов, связанных с теорией и практикой современной юриспруденции. Соорганизаторами выступили Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств, Российско-Армянский университет, Институт права и политики, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева, Петрозаводский государственный университет, Институт экономики и права.

Научную и профессиональную поддержку оказали Северо-Западное управление МВД России на транспорте, Прокуратура Ленинградской области, Нотариальная палата Санкт-Петербурга, Адвокатская палата Республики Карелия, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов, Институт передовых исследований и экспертизы, научный журнал «Актуальные проблемы науки и практики», а также руководители законодательной и исполнительной государственной и муниципальной ветвей власти, сотрудники правоохранительных органов и судебной системы, экспертное сообщество.

В конференции участвовали очно и в дистанционном формате более 130 учёных, преподавателей и специалистов, а также студенты и аспиранты не только Политеха, но и других вузов России, Узбекистана, Армении, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и других стран.

Работа конференции велась по трем направлениям: «Актуальные проблемы теории и истории государства и права», «Уголовно-правовая политика в современном обществе», «Частное право и цифровизация». Выступления и мастер-классы носили научный и практико-ориентированный характер.

Традиционно пленарное заседание собрало ведущих учёных и представителей профессионального сообщества из системы государственного и муниципального управления, судебной системы, правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, судебной экспертизы и представителей реального сектора экономики.

Пленарное заседание открыл директор ВШ ЮиСТЭ Дмитрий Мохоров: География участников нашей конференции расширяется, мы рады приветствовать представителей научного и профессионального сообщества России и стран СНГ. Сегодня мы рассматриваем актуальные вопросы развития российского законодательства и национального законодательства стран СНГ, вопросы и проблемы применения мультидисциплинарных исследований в области права и инженерно-технических экспертиз для развития и совершенствования народного хозяйства. Обсуждаем современные научные достижения и их практическое применение .

От имени директора Гуманитарного института Натальи Чичериной её заместитель Виктория Лобатюк передала поздравления с началом работы конференции.

Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий отметил важность и нужность данной конференции, поскольку Межпарламентская Ассамблея СНГ заинтересована в расширении всестороннего сотрудничества с экспертами — теоретиками и практиками в правовой сфере, а также в обсуждении и реализации новых идей и подходов.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук зачитал приветственное слово от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского и подчеркнул актуальность конференции и важность затрагиваемых тем в сфере юриспруденции.

Д. т. н., доцент, заместитель начальника по научной работе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Ольга Зыбина в выступлении отметила, что конференция является значительным событием в научно-практической жизни регионов Российской Федерации.

Доцент кафедры судебной медицины и медицинского права, полковник медицинской службы в отставке Сергей Семёнов выступил с приветственным словом от начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, генерал-лейтенанта медицинской службы, академика РАН Евгения Крюкова и пожелал участникам реализовать во время работы намеченные цели, вынести для себя что-то новое из научных докладов, обмена опытом и общения с коллегами, регулярно собираться на подобных мероприятиях и вместе работать на благо нашей страны и науки.

Помощник прокурора Ленинградской области по особым поручениям Владимир Роенко зачитал приветственное слово от прокурора Ленинградской области, Государственного советника юстиции 3 класса Сергея Жуковского и поблагодарил организаторов конференции за предоставление площадки для плодотворной научной работы.

Директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ Иван Мушкет в выступлении отметил, что стабильность правовой системы создает фундамент для успешного строительства, общественного развития и международного сотрудничества. А конференция позволит создать необходимые условия для обсуждения актуальных вопросов развития правовой системы Российской Федерации.

Директор Института экономики и права Петрозаводского государственного университета, к. юрид. н., доцент Наталья Ермишина поприветствовала участников от имени ректора вуза, д. т. н., профессора Анатолия Воронина и выразила надежду, что сотрудничество ПетрГУ и СПбПУ будет плодотворным и долгосрочным.

Член Правления Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Светлана Фролова зачитала поздравительный адрес от президента Нотариальный палаты Марии Тереховой и своих коллег. Также она вручила диплом от Нотариальной палаты Санкт-Петербурга студентке ВШ ЮиСТЭ Татьяне Гавриловой (научный руководитель — Наталия Кирсанова) за III место в открытом конкурсе среди студентов юридических факультетов вузов СЗФО РФ за лучшую работу по правовым проблемам, связанным с нотариальной деятельностью.

Глава Муниципального образования Академическое Игорь Пыжик пожелал участникам успехов в реализации научных и творческих идей, продуктивных докладов и активной работы: Сегодня наука должна быть на острие развития нашего государства, и Политех во все времена был кузницей передовых кадров и реализатором новаторских идей. Законность и правопорядок — основополагающие формы государственного и муниципального управления, с которыми мне как главе муниципального образования приходится сталкиваться ежедневно. Разрешение правовых коллизий и новеллы российского законодательства зарождаются здесь и сейчас, и мы, депутаты, как субъекты нормотворчества всегда будем рады поддержать ваши научно- и практико-обоснованные инициативы .

Начальник Экспертно-криминалистического центра Управления на транспорте МВД России по СЗФО, подполковник полиции Кирилл Шевченко зачитал приветственное слово от начальника Управления на транспорте МВД России по СЗФО, генерала-лейтенанта полиции Евгения Стасишина. Площадка научно-практической конференции позволяет решать в ходе дискуссионного обсуждения и конструктивного обмена опытом насущные проблемы, затрагивать важные практические и теоретические вопросы, а обширный круг участников даёт возможность максимально широко взглянуть на поставленную проблематику и получить максимально широкий срез мнений научного сообщества , — поделился Кирилл Шевченко.

Президент Адвокатской палаты Республики Карелия Андрей Закатов направил в адрес участников конференции слова поздравления и пожелал плодотворной работы.

Вице-президент Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, к. полит. н., доцент Анна Мохорова и д. юрид. н., профессор ВШ ЮиСТЭ СПбПУ Иван Третьяков выступили с докладом «Международные стандарты прав человека». Старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области, старший советник юстиции Владимир Михайлов рассказал о правах человека и информационной безопасности. Заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Сирро и к. хим. н., доцент ВШ ЮиСТЭ Владимир Кочемировский представили опыт создания новых методов экспертизы подлинности произведений живописи на примере сотрудничества Государственного Русского музея и Политеха.

После этого участники и гости мероприятия посетили Музей истории СПбПУ, где узнали об истории юридического образования в Политехе.

По итогам конференции приняли резолюцию.

Работа конференции продолжается. 23 мая в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева состоится круглый стол «Проблемы судебной деятельности в правоприменении». 25 мая в Петрозаводском государственном университете пройдет круглый стол «Глобальные вызовы современности. Противодействие экстремизму, терроризму, коррупции». Там же 26 мая будет круглый стол «Особенности проведения инженерно-технических и психологолингвистических экспертиз».

Конференция завершится в СПбПУ 29 мая традиционной выставкой научных, учебных и учебно-методических работ по юриспруденции и судебно-технической экспертизе.

