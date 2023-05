В Ботсаду СПбГУ цветет «Царица ночи» | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Царицой ночи» называют вид кактуса Selenicereus grandiflorus, появившегося в тропических областях южной части Северной Америки и стран Карибского бассейна. Этот лазящий кустарник в природе растет преимущественно на скалах, также встречается на деревьях. Стебли растения толщиной около 2–2,5 сантиметров покрыты колючками и воздушными корнями, а листьев, как и у большинства видов кактусов, у него нет.

Гигантские — до 38 сантиметров в диаметре — цветки кактуса цветут только одну ночь, а к утру увядают. В оранжереях Ботанического сада СПбГУ есть два экземпляра Selenicereus grandiflorus, однако «Царица ночи» распускается в Университете не каждый год, впервые зафиксировать это удалось в 2019 году. Сезон цветения кактуса — конец мая — начало июня, в это время работники сада особенно пристально следят за растением, однако цветки, как правило, отцветают слишком быстро, и утром удается найти лишь красивые опавшие бутоны.

В Европу растение попало в начале XVII века. В оранжереях дореволюционной России тропический кактус выращивается с начала XVIII века. Это одно из первых растений в теплицах и оранжереях Санкт-Петербурга и Ботанического сада СПбГУ.

