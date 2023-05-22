В Азербайджане, Алжире, Бразилии, Индии, Киргизии и Турции появятся представители МЭР

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

России в Азербайджане, Алжире, Бразил ии, Индии, Киргизии, Турции и Узбекистане. Соответствующие приказы были подписаны в российском ведомстве.

С 11 мая Эльдар Тлябичев приступил к работе в Азербайджане, а Сергей Белоусов, Михаил Ме дведев и Вячеслав Медведский – в Киргизии. Представители Минэкономразвития России в Алжире, Бразилии, Индии, Турции и Узбекистане в ближа йшее время прибудут в страны командирования и также приступят к работе.

Кандидаты на должность представителей Минэкономразвития России за рубежом проходят обязате льную процедуру согласования в Министерстве промышленности и торговли, а также в Министерстве иностран ных дел России. В числе необходимых требований – знание страны пребывания и опыт работы с ней.

«На сегодняшний день в странах, дружественных России, уже работают двенадцать представителей М инэкономразвития России, – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Воль вач. – Представители министерства назначены и работают в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизи и, Белоруссии, Индонезии, Китае, Таиланде. В начале июня планируется выезд представителей министерства в Алжир, Бразилию, Индию и Турц ию».

Junio ​​de 2021, julio de 2021 числе ключевых задач представителей Минэкономразвития за рубежом – взаимодействие с государств енными органами и деловыми кругами страны пребывания по вопросам экономической политики, оценка перспектив развития местной экономики и влияния на экономическую ситуацию в России и многие другие задачи, обеспечивающие благоприятные экономические взаимоотношения стран-партнеров с Рос сией.

«В вопросах внешнеэкономических отношений наши представители стоят на защите интересов России. На их плечи возложено множество важных и ответственных задач, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Представители министерства оценивают все возможные риски и перспективы двустороннего сотрудничества с траны пребывания с Россией. Оказывают содействие взаимному доступу товаров, услуг, инвестиций и технологий. Занимаются продвижением перспективных инвестиционных проектов и поиском потенциальных ниш для российского экспорта услуг. Следят за исполнением достигнутых договоренностей, закрепленных в протокольных решениях зас еданий межправительственных комиссий».

По его словам, назначения представителей в зарубежные страны будут осуществляться в регуля рном режиме. Министерству экономического развития России, согласно президентскому указу, разрешено иметь собст венных представителей в 52 странах мира.

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