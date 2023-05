Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» внедрил сервис «1С:ФинОтчетность» для корпоративных клиентов Банк «РОССИЯ» запустил сервис «1С:ФинОтчетность», который сэкономит время корпоративных клиентов. Благодаря новому сервису клиентам больше не нужно предоставлять документы на бумажных носителях в Банк при подаче заявки на кредитование, а также в рамках мониторинга финансового положения. Достаточно выбрать Банк «РОССИЯ» в программе «1С» в качестве получателя отчетности, отметить необходимый тип пакета документов, после чего система сформирует его для отправки в Банк. Формирование документов осуществляется системой автоматически, что позволит корпоративным клиентам в считанные минуты отправить их в Банк непосредственно из программы «1С». При этом документы подписываются электронной подписью (УКЭП) клиента и являются юридически значимыми, согласно № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи». При предоставлении документов по группе компаний достаточно в интерфейсе программы «1С» указать перечень компаний. В результате будет сформирован один комплект документов по всей группе. Конфиденциальность передаваемых данных обеспечивается за счет их шифрования в соответствии с криптографическими алгоритмами по стандартам ГОСТ.

