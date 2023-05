Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой (22.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) с запасом соблюдали макропруденциальные лимиты (МПЛ) по итогам I квартала 2023 года. У банков доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН1 более 80% не должна была превосходить 25%. По результатам I квартала 2023 года она составила 18% по вновь открытым лимитам и 21% по предоставленным кредитам (без учета кредитных карт)2. Но значительная часть средств была также предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому совокупная доля предоставленных в I квартале средств заемщикам с ПДН более 80% составила 29%, снизившись с 36% в IV квартале 2022 года. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться.

Доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 30% (40% в IV квартале 2022 года) при значении МПЛ в 35%.

Доля долгосрочных кредитов, предоставленных банками на срок более 5 лет, составила 2% по кредитам с лимитом кредитования и 7% по кредитам без лимита кредитования при значении МПЛ в 10%.

Соблюдение МПЛ было достигнуто банками за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита и на меньший срок. На это указывает рост доли кредитов с ПДН от 70 до 80% с 10% в IV квартале 2022 года до 15% в I квартале 2023 года. При этом доля кредитов, предоставленных на срок от 4 до 5 лет, увеличилась с 47 до 62%.

Установление МПЛ с начала 2023 года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов). Рост задолженности в I квартале составил 2,5%3, в апреле — 1,2%, что было обеспечено увеличением спроса на кредиты со стороны населения. Количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% в I квартале по сравнению с IV кварталом 2022 года4.

Поддержку кредитованию также оказало некоторое перераспределение рынка в пользу банков с исторически небольшой долей кредитов заемщикам с ПДН более 80% и небольшой долей кредитов на срок свыше 5 лет. Без этого действие МПЛ оказало бы более сдерживающее влияние на динамику кредитного портфеля.

С учетом адаптации банков и МФО к МПЛ, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан. МПЛ для III квартала 2023 года сокращаются на 5 п.п. по сравнению со значениями МПЛ для II квартала.

Значения МПЛ для III квартала 2023 года:

ПДН превышает 80% Срок возврата кредита превышает 5 лет Банки (за исключением банков с базовой лицензией) 20% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования в течение III квартала 2023 года 5% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования в течение III квартала 2023 года 20% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования в течение III квартала 2023 года 5% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования в течение III квартала 2023 года МФО 30% от объема предоставленных потребительских займов без лимита кредитования в течение III квартала 2023 года Неприменимо 30% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования в течение III квартала 2023 года Неприменимо

Сокращение МПЛ будет частично компенсировано планируемым изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более 4 лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев5. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2–3 п.п., по оценке Банка России.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на IV квартал 2023 года будет принято Банком России в августе 2023 года с учетом динамики кредитования, долговой нагрузки населения и стандартов кредитования. Банк России продолжит ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

1 ПДН — показатель долговой нагрузки заемщика. Рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к среднемесячному доходу. 2 По данным раздела 11 формы отчетности 0409135. 3 По данным формы отчетности 0409115. В марте рост составил 1,4%, в феврале — 0,5%, в январе — 0,5%. 4 По данным ежеквартального обследования крупных розничных банков по кредитам наличными. 5 Соответствующие положения предусмотрены Указанием Банка России от 17.04.2023 № 6411-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала», которое в настоящее время проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России. Планируемая дата вступления в силу данного указания — 1 июня 2023 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

