Скончался заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко

Скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко.

Петр Александрович возвращался с Кубы из рабочей командировки. Внезапно ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, но врачи ничем не смогли помочь. Кучеренко было 46 лет.

Петр Кучеренко был заместителем главы Минобрнауки России с марта 2020 года. 17 июня 2021 года назначен статс-секретарем. Доктор юридических наук, профессор. До министерства работал в Совете Федерации, был помощником депутатов Госдумы. Еще раньше работал адвокатом и преподавал в Российском университете дружбы народов (РУДН), который и сам закончил. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Приносим искренние соболезнования родным и близким.

