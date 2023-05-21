Скончался заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко.
Петр Александрович возвращался с Кубы из рабочей командировки. Внезапно ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, но врачи ничем не смогли помочь. Кучеренко было 46 лет.
Петр Кучеренко был заместителем главы Минобрнауки России с марта 2020 года. 17 июня 2021 года назначен статс-секретарем. Доктор юридических наук, профессор. До министерства работал в Совете Федерации, был помощником депутатов Госдумы. Еще раньше работал адвокатом и преподавал в Российском университете дружбы народов (РУДН), который и сам закончил. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Приносим искренние соболезнования родным и близким.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 21.05.2023
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