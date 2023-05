Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Визит руководства Государственного университета управления в Республику Беларусь не ограничился посещением Международного конгресса «Экономика, образование, кадры», посвящённого 90-летию Белорусского государственного экономического университета. Делегация посетила также БГУ и представительство Россотрудничества.

В состав делегации вошли ректор ГУУ, руководитель координационного совета Европейского сетевого университета (ЕСУ) Владимир Строев, проректор ГУУ Артём Терпугов, начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко и другие.

В ходе посещения представительства Россотрудничества в Республике Беларусь совместно с его руководителем Юрием Макушиным обсуждались перспективы развития взаимодействия ГУУ и белорусского отделения Россотрудничества, вопросы вовлечения белорусских вузов в ЕСУ и особенности приёма по квоте Правительства РФ в российские вузы.

Владимир Строев также обратил внимание на возможности совместной реализации образовательных программ и деловых стажировок российских и белорусских предпринимателей с привлечением вузов, входящих в ЕСУ.

В рамках развития Евразийского сетевого университета руководство ГУУ посетило Белорусский государственный университет. На встрече с белорусскими коллегами ректор ГУУ Владимир Строев обратил внимание на необходимость развития различных направлений сотрудничества и кооперации между вузами-участниками ЕСУ, секретариат которого находится в ГУУ. Обсуждались также особенности совместной реализации программ ДПО для граждан Беларуси, старт которых запланирован в ГУУ осенью 2023 года.

Ректор БГУ Андрей Король заострил внимание на конкурентных преимуществах своего университета, направлениях образовательной и научной деятельности, достижениях в международных связях, а также на перспективах развития центра IT-технологий ЕСУ, который находится в БГУ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Международного конгресса «Экономика, образование, кадры», посвящённого 90-летию Белорусского государственного экономического университета….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/БГУ-scaled.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%b1%d0%b5/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI