20.05.2023 Premier Mateusz Morawiecki: wyzwoliliśmy potencjał polskich rodzin

Premier Mateusz Morawiecki: wyzwoliliśmy potencjał polskich rodzin20.05.2023

Polityka rządu skupia się na wspieraniu rodzin. Desde 2015 r. utworzyliśmy szereg programów społecznych, które to umożliwiają – Maluch+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Dobry Start. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził miejscowość Działoszyce w woj. świętokrzyskim, gdzie dzięki programom Maluch+ i Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych powstało przedszkole i żłobek. Prezes Rady Ministrów przypomniał również o zobowiązaniu rządu – od 1 stycznia 2024 r. zwiększymy kwotę wsparcia polskich rodzin z 500 zł na 800 zł. Para zastrzyk finansowy, który wesprze budżety domowe, umożliwi m.in. dzieciom udział w dodatkowych zajęciach sportowych czy kulturalnych.

Pomagamia rodzicom łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym

– Nie chcemy, żeby to myślenie było zamknięte w takim dylemacie czy młodość w niedostatku, czy starość w samotności. Chcemy, aby każdy, kto chce mieć dzieci mógł je mieć i mógł jednocześnie też ze spokojem myśleć o kolejnych dekadach swojego życia – powiedział premier.

Jak podkreślił, programy rządowe mają wspierać rodziny i być odpowiedzią na wyzwania, które stawia im życie. Mają pomóc im godzić życie zawodowe i prywatne.

Nowe miejsca opieki dla najmłodszych – Program Maluch+

– Dzieci to najcenniejsze skarb każdej rodziny, jej największa wartość. Dla państwa to nadzieja narodu na przyszłość i dlatego nasz program “Maluch plus” to jeden z najważniejszych programów naszego rządu – podkreślił premier.

Ten program to kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – państwa, które wspiera rodziny także finansowo. Ma na celu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

W 2015 r. było w Polsce 84 tys. miejsc w żłobkach, w 2023 r. broma ich 230 tys. Para wzrost o ponad 270 proc. Niedawno rozstrzygnięto kolejną edycję Maluch+ na kolejne 87 tys. miejsc.

Nowością w programie Maluch+ jest dofinansowanie do każdego nowo powstałego miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat.

Z tego programu skorzystała gmina Działoszyce i wybudowała nowe przedszkole oraz żłobek. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim wsparcie rodzin oraz stworzenie komfortowych warunków opieki nad dziećmi.

Programa „800 plus” pomaga rozwijać się dzieciom

– W Polsce dokonała się wielka rewolucja godnościowa. Bo czymże jest wolność, jeśli nie ma czego do garnka włożyć, jeżeli trzeba iść do pracy za 5 zł za godzinę, ponieważ nie stać na wykarmienie rodziny – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, dziś te czasy odeszły w niepamięć.

Dzięki programowy “500 plus” zaraz “800 plus” polskie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Wiele z nich chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe, rozwija swoje talenty muzyczne czy językowe. To także szansa na wyjazd na wakacje z rodziną czy kolonie z rówieśnikami.

