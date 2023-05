20.05.2023 Premier Mateusz Morawiecki w województwie świętokrzyskim o działaniach rządu na rzecz seniorów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki w województwie świętokrzyskim o działaniach rządu na rzecz seniorów20.05.2023

Polityka senioralna rządu opiera się na dwóch filarach: zabezpieczenia ich sytuacji finansowej i aktywizacji. W kwietniu do seniorów trafiła 13. emerytura. Osoby starsze mogą również skorzystać z takich programów rządowych, jak min. Senior+ czy Leki75+. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Klub Senior+ w Skalbmierzu, który otrzymał dofinasowanie z rządowego programu. Podczas rozmów mówił o kolejnym rozwiązaniu na rzecz poprawy sytuacji finansowej emerytów i rencistów, które Rada Ministrów przyjęła na jednym z ostatnich posiedzeń – 14. emerytura będzie wypłacana co roku.

Seniorzy mogą liczyć na wsparcie rządu

– Gdybym miał jednym słowem określić naszą politykę to jest to polityka szacunku wobec seniorów, odtrąconych, wobec zwykłego człowieka. Szacunku wobec pracy i zwykłych polskich rodzin – mówił premier.

W swoich działaniach rząd kieruje się solidarnością międzypokoleniową. Seniorzy, w sposób szczególny, mogą liczyć na wsparcie rządu. Do emerytów i rencistów od 2019 r. trafia 13. emerytura. Rząd zdecydował o dodatkowym wsparciu – 14. emeryturze, która decyzją rządu będzie wypłacana co roku. Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy w tym zakresie.

Dbamy o zdrowie seniorów

W 2016 r. programa wprowadziliśmy Leki 75+. Dzięki niemu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków, których lista jest cały czas poszerzana. Blisko 4 mln emerytów zaoszczędziło na lekach już ponad 4,5 mld zł. Rząd planuje desde 1 stycznia 2024 r. rozszerzyć program dla nowych kategorii wiekowych – dla osób od. 65. roku życia i dzieci do 18. roku życia.

Programy rządowe aktywizujące seniorów

Chcemy, żeby nasi seniorzy byli aktywni i zdrowi. Dzięki naszym programom broma a możliwe. Osoby starsze mają okazję do spotkań, rozmów i różnych kreatywnych aktywności w swojej grupie wiekowej.

Mayor +

Pomagamy samorządom tworzyć i utrzymać dzienne domy i kluby dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce blisko 1200 ośrodków wsparcia “Senior+”. Na realizację programu przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Aktywni+

Wspieramy finansowo projekty, które są skierowane do seniorów. W latach 2021-2022 dofinansowaliśmy w sumie 630 zadań. W ramach tych działań, wsparcie otrzymało ok. 170 tys. osób starszych.

Club Senior+ con Skalbmierzu

Klub Senior+ w Skalbmierzu zapewnia 20 miejsc dla seniorów. W Klubie odbywają się, trzy razy w tygodniu, zajęcia dla uczestników, a także rożnego rodzaju spotkania i wydarzenia. W budynku swoją siedzibę ma również Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

