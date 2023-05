Владимир Строев принял участие в Международном конгрессе «Экономика, образование, кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 мая 2023 года в Минске состоялся Международный конгресс «Экономика, образование, кадры», посвящённый 90-летию Белорусского государственного экономического университета, в котором принял участие ректор ГУУ Владимир Строев.

Владимир Витальевич выступил спикером на панельной дискуссии «Образование», где обсудил концептуальные направления международного сетевого взаимодействия учреждений высшего образования стран, осуществляющих подготовку экономических кадров: межвузовские консорциумы, формирование совместных образовательных программ, взаимодействие в сфере повышения квалификации и дополнительного образования.

Ректор БГЭУ Алексей Егоров приветствовал собравшихся и объяснил, почему было принято решение объединить празднование 90-летия вуза и проведение Конгресса. «Это произошло естественно, поскольку наш вуз является флагманом экономического образования, а в последнее время не только экономического. Мы ещё готовим и политологов в области политического менеджмента, социологов, психологов в области психологии предпринимательской деятельности, то есть всё, что мы делаем, касается не только экономики, но и смежных отраслей», — проинформировал он.

Кроме того, в мероприятиях приняли участие министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко и министр образования Андрей Иванец, который зачитал поздравление от президента Александра Лукашенко.

